Анатолия Шария будут судить из-за Крыма и Донбасса: СБУ вручила повестку

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении скандального блогера Анатолия Шария. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, сегодня активист Шария получил повестку в суд.

Фото: скриншот из YouTube

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, сегодня к активисту "Партии Шария" в Кировоградской области пришли оперативники СБУ в рамках открытого уголовного производства по его заявлению и вручили повестку в суд.

В ноябре 2020 политик подал заявление на блогера после того, как Шарий опубликовал видео, на котором изображена карта Украины без оккупированных Крыма и части Донбасса.



СБУ открыла соответствующее уголовное производство по статье 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность Украины). Теперь Шарию грозит срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

Сам Шарий также подтвердил информацию о суде на своей канале в Telegram, где в грубой форме обвинил Офис Президента и Владимира Зеленского в политических преследованиях.

С 2012 года Шарий находится за границей и имеет статус политического беженца в Евросоюзе. Он покинул Украину после открытия ряда уголовных дел на него, связанных с применением оружия. В 2019 он создал "Партию Шария", которая участвовала в досрочных парламентских выборах летом 2019 года, однако барьер в 5% не прошла.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Шария в списках партии, так как с 2012 года он не проживает в Украине.

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