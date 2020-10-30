В Украине схлестнулись ветви власти: что происходит вокруг КСУ и почему это опасно

Топ-темой последних дней стали не результаты выборов, а решение Конституционного суда Украины (КСУ) касательно е-деклараций и реакция на это со стороны высшей исполнительной власти. Что именно происходит, а также к чему всё это может привести, разбиралось издание "Комментарии".



Конституционный суд Украины

КСУ раздора: хронология событий

Для начала давайте выстроим хронологию событий, которые в последние дни менялись с калейдоскопической скоростью.

1. Еще 4 августа текущего года в КСУ поступило представление от 47-ми народных депутатов Украины (44 представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, 2 – из группы "За майбутнє", а также один внефракционный). В нем пояснялось, почему определенные положения законов, связанных с антикоррупционным органами, не соответствуют Конституции (по мнению тех, кто подал это представление). Ранее практически те же люди оспорили назначение Артема Сытника главой НАБУ, а также ряд других моментов, имеющих отношение к органам по борьбе с коррупцией в Украине.

2. В разгар поствыборных баталий в Украине и предвыборных в США (которые имели огромное влияние на построение антикоррупционной структуры в нашей стране), КСУ принимает решение, что уголовная ответственность за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленная неподача деклараций – это чрезмерное наказание для таких правонарушений. Мол, некоторые функции Национального антикоррупционного бюро (НАПК) могут нарушать независимость судей. И вообще "невмешательство исполнительной и законодательной ветвей власти в дела судебной ветви власти является важным фактором обеспечения реальной независимости судебной ветви власти и непосредственно судей". Такие вот аргументы. Согласно решению, принятому 27 октября, ряд положений антикоррупционного законодательства, в том числе ст. 366-1 Уголовного кодекса (то самое е-декларирование), признаны неконституционными. В частности, отменяются полномочия НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни чиновников и политиков, ответственность за недостоверное декларирование.

Простым языком, что именно решил КСУ, пояснил министр юстиции Украины Денис Малюська, развеяв некоторые мифы. В том числе – о якобы отмене электронных деклараций и уголовной ответственности за незаконное обогащение.

3. В НАПК заявили, что КСУ лишил их доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органах власти. Проще говоря – парализовал работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата. Еще проще – результаты выборов не смогут воплотиться в реальность. Да и вообще назначить кого-либо на определенную должность станет невозможно.

4. В один голос представители Офиса президента, партий "Слуга народа", "Голос" и "Европейская солидарность" заявили, что подобное решение КСУ ставит под угрозу проводимую с 2014 года антикоррупционную реформу. И под сомнение – создание соответствующих органов (НАБУ, САП, ГБР). Пошли недвусмысленные сигналы с Запада, который немало вложился в наших антикоррупционеров. Мол, доиграетесь… И безвиза лишитесь, и кредитов, и еще много чего.

5. На экстренно созванном 29 октября заседании СНБО его секретарь Алексей Данилов отметил: ряд решений КСУ дает основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ. Тем же вечером Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ для граждан к реестру деклараций.

6. Президент подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, принявших резонансное решение от 27 октября и начать процесс отбора новых судей.

7. ГБР вызвало руководителя КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября. А тот заявил, что поданный Зеленским законопроект имеет признаки конституционного переворота в Украине, что на судей оказывается давление из ОП.

КСУ раздора: в защиту судей

Аргументы в защиту решения КСУ высказывали и сами его судьи, и разного рода эксперты: политические, юридические и так далее.

Подчеркивалось, что:

– КСУ действовал строго по закону, выполняя свои функции так, как прописано в Конституции;

– декриминализция незаконного обогащения соответствует европейской практике (за подобные экономические преступления полагается, как правило, штраф с конфискацией);

– резкая реакция высшей исполнительной власти на принятые решения является дискриминацией конституционной юрисдикции страны, давлением и прямым вмешательством в работу судебной системы;

– "антикоррупционеры" демонстрируют бесполезность, обходятся украинской казне в огромные суммы, мизерно ее наполняя, и полностью подконтрольны западным кураторам, как и набсоветы в госкомпаниях. Поэтому, по своей сути, противоречат Конституции Украины;

– никто не имеет права проводить ревизию решений КСУ, которые подлежат исполнению в обязательном порядке.

Интересно, что даже глава Минюста признал, что законодательная инициатива президента касательно увольнения судей КСУ – это больше о политике, нежели о юридических нормах.

Но иначе, мол, в нынешних условиях – никак. Дело, по мнению Дениса Малюськи, за поддержкой со стороны парламента (ОПЗЖ, "Батькивщина", часть СН будут против) и общества.

КСУ раздора: судьи обвиняются в…

Сторонники "кавалерийского наскока" Зеленского и Ко на КСУ, имеют свои аргументы. По их мнению:

– ряд самих представителей КСУ замешаны в коррупционных правонарушениях;

– пророссийские силы в спайке с частью олигархата нацелены на демонтаж антикоррупционных реформ;

– разрушение антикоррупционных институций негативно отразится на отношениях Украины с Западом, влившим немало средств в наши реформы и выделившим большое количество траншей при условии запуска этих реформ, которые теперь пытаются отыграть назад;

– КСУ, решение которого выглядит особенно демонстративно на фоне недавнего опроса от Зеленского (с пожизненным для топ-коррупционеров), давно нужно ликвидировать как институт, потому что весьма сомнительных решений он принимал и принимает немало;

– если оставить всё как есть, выполнять резонансное решение КСУ дословно, мы получим коллапс на всех уровнях.

То есть, действуя в рамках закона, мы фактически потеряем поддержку Запада, еще больше ослабим нашу и без того несильную исполнительную власть, поддержим коррупционеров. И всё это – на фонде пандемии, дырявого бюджета, затухающей экономики, разгорающегося политического кризиса. И да – войну никто не отменял.

КСУ раздора: игра в монополию

Решение очередной задачи, подброшенной Зе-команде и всей Украине, не выглядит простым. Но что-то делать надо. И желательно – не только быстро, но и качественно.

"Я считаю, что для президента Украины не лучший вариант – совершать резкие движения, вроде собственной законодательной инициативы по прекращению полномочий судей КСУ, – говорит политический консультант Александр Вербицкий. – Во-первых, это выглядит странно. То ли демонстрация силы, то ли слабости. Скорость, с которой реагирует президент, равно как его комментарии похожи на "безвыход". И это при том, что в руках первого лица есть иной инструмент реализации законодательной инициативы – монобольшинство, парламент, парламентская республика, в которой он избран президентом. Парламент, который президент может и распустить. И это – во-вторых. А в-третьих, и ВРУ, и президент могут отозвать своих представителей из КСУ (по шесть судей, а общий состав КСУ – 18) и назначить в него новых. Парламент может изменить законодательство о КСУ, при наличии единодушия в зале под куполом, где и принимались все антикоррупционные законы".

При этом политконсультант подчеркивает, что все вышеперечисленные шаги не быстры в реализации и требуют обоснования. Но вполне возможны при реальной монополии власти. Тот же Кабмин своим решением вполне способен возобновить работу системы е-декларирования, что мы и наблюдаем.

"Думаю, дело не в отношении к Украине иностранных партнеров или в личных, так сказать, взаимоотношениях Зеленского и, допустим, олигархов Игоря Коломойского или Рината Ахметова. Всё проще – антикоррупционное законодательство, равно как и декларирование, просто и по определению должно быть. А вместе с ним и соответствующие органы контроля, надзора и расследования. Это мировая практика. И всё. Точнее – почти всё. А точку можно будет поставить тогда, когда страна перестанет быть управляема единолично и в ручном режиме каждым из президентов уже не одно десятилетие подряд", – резюмирует Александр Вербицкий.

По мнению политического эксперта Светланы Кушнир, мы зашли в очень мощный шторм.

"Баланс сил трех ветвей власти (исполнительная, законодательная, судебная) системно нарушали не одно десятилетие. Но такого еще не было, – отмечает эксперт. – Судебная ветвь в лице КСУ пошла в лобовую атаку. Но ведь не они первыми начали, если помните. Десятки решений КСУ с политическим подтекстом были приняты ранее в угоду всем предыдущим правителям. Даже ситуация с досрочными парламентскими выборами в прошлом году, была очень похожа на "чего изволите?", а не на железобетонную защиту Конституции. Так что, "зеленая власть" сейчас начинает "огребать". И здесь жаль не так их, как нас, заложников, этих войн".

Светлана Кушнир также подчеркивает, что дисбаланс сил власти действует как вирус, моментально разъедая общественно-экономические и политико-правовые отношения в Украине.

"Последствия будут. Я очень надеюсь, что мы консенсусом решим и это противоречие. Иначе – полная вакханалия. А там – и распад государства на горизонте маячит", – предостерегает эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в открытую начал войну с Конституционным судом Украины по решению о закрытии е-деклараций чиновников. "Комментарии" узнали у экспертов, что это значит для страны, кто и против кого играет резонансными судебными решениями, и чем это может закончиться.

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