Почему Аваков может быть отправлен в отставку: Зеленский назвал причину

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Вечканова Елена
В свете множественных
недавних кадровых изменений в Кабинете министров многие украинцы задаются
вопросом, кто же следующим может попасть под "раздачу". На пресс-конференции
главы украинского государства Владимира Зеленского, что проходит 20 мая, журналисты
поинтересовались, насколько "крепки" позиции нынешнего главы МВД Арсена Авакова.
Зеленский рассказал, как отправить Авакова в отставку. Фото из открытых источников
Как объяснил
Зеленский, вероятность отправки одного из самых "долгосрочных" украинских
министров в отставку все же существует. Такая возможность связана с конечными
результатами судебного разбирательства в деле журналиста Павла Шеремета.
По словам
президента, если станет известно, что люди, которых в ходе расследования назвали
подозреваемыми в убийстве Шеремета, будут признаны невиновными, то администрация
МВД понесет ответственность. При этом Владимир Зеленский утверждает, что на
данный момент стопроцентной уверенности насчет невиновности (равно, как и вины)
того же музыканта Андрея Антоненко пока нет.
Также глава
государства отметил, что с одной из подозреваемых — волонтеркой Яной Дугарь — он
лично поддерживает контакт. Подтвердить слова президента смог один из
присутствующих на пресс-конференции журналистов, которому Зеленский позволил
просмотреть имеющуюся с Дугарь переписку. Подробностей общений политик не
раскрыл.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали подробности праздничных мероприятий, запланированных в честь 30-й годовщины Независимости Украины. По словам Владимира Зеленского, юбилейная дата будет отмечаться украинцами на протяжении трех дней. Что именно представители власти приготовили к празднику, узнавайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, почему президент выбрал авиазавод "Антонов" для проведения своей конференции по итогам двухгодичного пребывания в должности.
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