Почему Аваков может быть отправлен в отставку: Зеленский назвал причину

В свете множественных недавних кадровых изменений в Кабинете министров многие украинцы задаются вопросом, кто же следующим может попасть под "раздачу". На пресс-конференции главы украинского государства Владимира Зеленского, что проходит 20 мая, журналисты поинтересовались, насколько "крепки" позиции нынешнего главы МВД Арсена Авакова.



Зеленский рассказал, как отправить Авакова в отставку. Фото из открытых источников

Как объяснил Зеленский, вероятность отправки одного из самых "долгосрочных" украинских министров в отставку все же существует. Такая возможность связана с конечными результатами судебного разбирательства в деле журналиста Павла Шеремета.

По словам президента, если станет известно, что люди, которых в ходе расследования назвали подозреваемыми в убийстве Шеремета, будут признаны невиновными, то администрация МВД понесет ответственность. При этом Владимир Зеленский утверждает, что на данный момент стопроцентной уверенности насчет невиновности (равно, как и вины) того же музыканта Андрея Антоненко пока нет.

Также глава государства отметил, что с одной из подозреваемых — волонтеркой Яной Дугарь — он лично поддерживает контакт. Подтвердить слова президента смог один из присутствующих на пресс-конференции журналистов, которому Зеленский позволил просмотреть имеющуюся с Дугарь переписку. Подробностей общений политик не раскрыл.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали подробности праздничных мероприятий, запланированных в честь 30-й годовщины Независимости Украины. По словам Владимира Зеленского, юбилейная дата будет отмечаться украинцами на протяжении трех дней. Что именно представители власти приготовили к празднику, узнавайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, почему президент выбрал авиазавод "Антонов" для проведения своей конференции по итогам двухгодичного пребывания в должности.

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