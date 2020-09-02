Арахамия признался, звонил ли Зеленский перед исключением Лероса из фракции

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отрицает, что президент Владимир Зеленский звонил и требовал исключения из фракции народного депутата Гео Лероса. Об этом нардеп рассказал "РБК Украина".

Как заявил Арахамия, у Лероса был конфликт с главой Офиса президента Андреем Ермаком, к которому "фракция относилась абсолютно нейтрально". Кроме того, глава фракции заверил, что в заявления "изгнанника" последние полгода команда не вмешивалась. Также нардеп отметил, что уже полгода статистика голосований Лероса - 15% от голосований фракции.

"Когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, говоришь, что президент не нравится, критикуешь его программу и действия, то это нормальный процесс, уйти в другую партию, когда кому-то не нравится здесь находиться - в партии президента", - рассказал Арахамия.

Парламентарий добавил, что Лерос был списочником, и если бы он самостоятельно написал заявление, то потерял бы мандат. При этом Арахамия заявил, что якобы свои заявления Лерос пишет не самостоятельно

Напомним, Лерос прокомментировал свое исключение из фракции. При этом он не стал подбирать слова и назвал своих оппонентов "подонками".

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