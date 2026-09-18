Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правоохранители, которые не на войне, должны подавать имущественные декларации.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал, имущество каких должностных лиц также нужно проверить.

"Президент Зеленский переходит к репрессиям. Похоже, его непосредственно задолбали некоторые разные должностные лица, которые расслабились и чувствуют, что война вовсе не помеха их маленькому гешефту. Никак не проникнутся они всей сложностью ситуации, и президент решил навести с этим порядок", — отметил Сазонов.

Военный указал на давние и системные проблемы в стране — налоговая, таможня "живут своей жизнью".

"Скрутки никуда не делись. НДС как был коррупционным налогом, так и остался. Теперь его еще хотят увеличить... В общем, нужно наводить порядок. Репрессии не самый лучший метод, конечно, безусловно, но и не самый плохой", — заметил военный.

По его словам, следует также проверить народных депутатов. Также военный назвал правильным решение Зеленского проверить руководство центральных органов исполнительной власти.

Сазонов указал на случаи коррупции в регионах на разных уровнях. Особенно, по его словам, впечатляют имения руководителей таможни на западе Украины. Там, отметил военный, есть целые поселения, "интереснее европейских городов". Их, подчеркнул Сазонов, нужно проверять в первую очередь.

Военный отметил, что эту проблему пытались решить давно, но безрезультатно. Признался, что и сам не знает решение, которое помогло бы.

“Не знаю, как бороться с этой системой, но мы уже экономим на всем. У нас не хватает денег на медицину, на образование. Повышение зарплат военным только обещают. Может, все-таки стоит разобраться с этими черными дырами, вроде таможни, налоговой и прочей? Придется. Мы либо прокормим армию, образование и медицину, либо прокормим эту толпу вороватых чиновников. Надо выбрать, кого мы будем кормить. Все сразу мы реально не потянем. Удачи президенту в этой борьбе”, — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Гончаренко, стало приговором Зеленскому.