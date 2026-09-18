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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правоохранители, которые не на войне, должны подавать имущественные декларации.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал, имущество каких должностных лиц также нужно проверить.
Военный указал на давние и системные проблемы в стране — налоговая, таможня "живут своей жизнью".
По его словам, следует также проверить народных депутатов. Также военный назвал правильным решение Зеленского проверить руководство центральных органов исполнительной власти.
Сазонов указал на случаи коррупции в регионах на разных уровнях. Особенно, по его словам, впечатляют имения руководителей таможни на западе Украины. Там, отметил военный, есть целые поселения, "интереснее европейских городов". Их, подчеркнул Сазонов, нужно проверять в первую очередь.
Военный отметил, что эту проблему пытались решить давно, но безрезультатно. Признался, что и сам не знает решение, которое помогло бы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Гончаренко, стало приговором Зеленскому.