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Зеленский начал репрессии: военные ВСУ уже не сдерживают возмущение

Военный ВСУ Сазонов рассказал, кого из украинских чиновников нужно проверить

18 сентября 2026, 22:53
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что правоохранители, которые не на войне, должны подавать имущественные декларации.

Зеленский начал репрессии: военные ВСУ уже не сдерживают возмущение

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ, политолог Кирилл Сазонов рассказал, имущество каких должностных лиц также нужно проверить.

"Президент Зеленский переходит к репрессиям. Похоже, его непосредственно задолбали некоторые разные должностные лица, которые расслабились и чувствуют, что война вовсе не помеха их маленькому гешефту. Никак не проникнутся они всей сложностью ситуации, и президент решил навести с этим порядок", — отметил Сазонов.

Военный указал на давние и системные проблемы в стране — налоговая, таможня "живут своей жизнью".

"Скрутки никуда не делись. НДС как был коррупционным налогом, так и остался. Теперь его еще хотят увеличить... В общем, нужно наводить порядок. Репрессии не самый лучший метод, конечно, безусловно, но и не самый плохой", — заметил военный.

По его словам, следует также проверить народных депутатов. Также военный назвал правильным решение Зеленского проверить руководство центральных органов исполнительной власти.

Сазонов указал на случаи коррупции в регионах на разных уровнях. Особенно, по его словам, впечатляют имения руководителей таможни на западе Украины. Там, отметил военный, есть целые поселения, "интереснее европейских городов". Их, подчеркнул Сазонов, нужно проверять в первую очередь.

Военный отметил, что эту проблему пытались решить давно, но безрезультатно. Признался, что и сам не знает решение, которое помогло бы.

“Не знаю, как бороться с этой системой, но мы уже экономим на всем. У нас не хватает денег на медицину, на образование. Повышение зарплат военным только обещают. Может, все-таки стоит разобраться с этими черными дырами, вроде таможни, налоговой и прочей? Придется. Мы либо прокормим армию, образование и медицину, либо прокормим эту толпу вороватых чиновников. Надо выбрать, кого мы будем кормить. Все сразу мы реально не потянем. Удачи президенту в этой борьбе”, — подытожил военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепа Гончаренко, стало приговором Зеленскому.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4b8F-1vAQ64
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