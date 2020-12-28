Зеленский и коррупция: почему Украина никак не может побороть главного врага

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что "как только мы максимально оцифруем государство, вы увидите, что в среднем звене коррупции нет". Он также считает, что коррупцию побороть сложно, потому что у многих людей нет выдержки, они "слабые" к деньгам. "Комментарии" узнали у экспертов, так ли власть хочет побороть коррупцию, как об этом заявляет, и что для этого нужно реально сделать.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Чем меньше будет мелких чиновников-"паразитов", тем быстрее мы поборем коррупцию"

Политический эксперт Денис Гороховский обращает внимание, что победить коррупцию на 100% не удалось ни одной стране — ни с помощью технологий (например, США), ни путем высшей меры наказания для виновных (Китай).

"При этом, президент абсолютно прав в том, что уровень коррупции на бытовом уровне можно свести к минимуму как раз путем оцифровки ряда услуг, — считает политэксперт. — Ведь коррупционная составляющая присутствует как раз в таких моментах, как ускорение получения документа (справки, разрешения и т.п.), позитивного решения вопроса при неполном пакете документов и так далее".

По мнению Дениса Гороховского, если всё это вывести исключительно в цифровую плоскость (когда будут общие установленные сроки, на которые невозможно повлиять, когда будет единая очередь, которая формируется по четкому алгоритму и исключает человеческий фактор, когда пакет документов будет приниматься машиной и она просто не будет пропускать документ при каком-либо несоответствии), это позволит снизить уровень коррупции.

"Кроме того, — подчеркивает эксперт, — чем меньше будет мелких чиновников, чья работа сводится исключительно к "выдаче бумажки" и которые начинают паразитировать на этой функции и искусственно затягивать процесс, ожидая неправомерное вознаграждение за свою работу, тем, опять же, будет меньше общий уровень коррупции".

Нельзя сказать, что ничего по данному направлению не делается, отмечает Денис Гороховский.

"За последнее время ряд подобных моментов были выведены в онлайн — и ряд различных "бумажек" сегодня можно заказать без визита в органы власти. Но, конечно, есть бюрократическое сопротивление подобным процессам, — отмечает эксперт. — Потому что, во-первых, это лишает прибыли целый ряд чиновников, а во-вторых, при автоматизации процессов отпадает необходимость в отдельных кадрах, тем самым вынуждая государство сокращать госаппарат. А власть, особенно на местах, зачастую не готова к этому и категорически против".

"Украина начнет бороться с коррупцией тогда, когда президент не будет к ней толерантен"

У каждого украинского президента свои отношения с коррупцией, подчеркивает политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний.

"Кто-то из них стал ее крестным отцом, кто-то пользовался ее плодами сполна… Но всех их объединяла имитация борьбы с этим убийственным для каждого из нас процессом, — отмечает эксперт. – Помню, как в конце 90-х, в разгар глобального расхищения Украины, которое называли большой приватизацией, Леонид Кучма во время праздничных мероприятий ко Дню учителя в своем выступлении ругал за коррупцию педагогов, которым в то время не выплачивали зарплату по полгода. Но наибольшие достижения по имитации борьбы с коррупцией имел 5-й президент Петр Порошенко. По требованию запада было создана невероятное количество антикоррупционных органов, которые стоят налогоплательщикам сотни миллионов — и демонстрируют полную неэффективность".

Но, видно, шестой президент решил переплюнуть всех предшественников вместе взятых, считает Юрий Подорожний.

"Мало того, что будучи актером Владимир Зеленский беспощадно критиковал все проявления коррупции, он еще и свою избирательную кампанию построил на лозунгах нетерпимости и неприятия коррупции, — напоминает эксперт. — Весь 2019 год обманутый электорат еще с надеждой спрашивал: "А когда сажать будут?". К концу того года, когда стало понятно, что гроссмейстер не настоящий, посыпались заявления о полном преодолении коррупции в высших эшелонах власти. Но украинцы обучены, что подобные заявления всегда становятся триггерами обратных процессов, так сказать, командой "На старт, внимание, марш!" В завершение 2020 года президентское окружение стало завсегдатаем коррупционных расследований в СМИ. К сожалению, только в СМИ. Антикоррупционные и другие правоохранительные органы как воды в рот набрали. Они возятся вокруг того, что могло бы стать громкими делами и приговорами, превращая коррупционные дела в пшик".

По словам эксперта, в декабре 2020 президент сделал немало громких заявлений относительно его представления о коррупции и борьбе с ней.

"Зеленский считает, что "оцифровка" государства уничтожит коррупцию как явление в среднем звене государственного управления. И в его словах, справедливости ради, есть смысл. Президент считает, что когда чиновник не сможет видеть глаза людей, то и руки у него перестанут "чесаться". Но коррупция на этом уровне уничтожается из-за изменения процедур и системной работы правоохранителей и — не важно будут процедуры цифровыми или нет", — считает Юрий Подорожний.

Он также отмечает: то, что мы называем коррупцией, то, что действительно высасывает из государства и каждого гражданина все силы — это олигархат. И сейчас, уверен политтехнолог, тот чувствует себя как никогда хорошо. Олигархи и дальше расставляют своих людей на высшие государственные должности, даже не скрывая этого.

"В этом контексте особенно отвратительно выглядит коррупционная история с заместителем председателя ОП Олегом Татаровым, — говорит эксперт. — Виновен или не виновен — пусть это установят правоохранительные или антикоррупционные органы. Но президент касательно чиновника из своего офиса, которого подозревают в коррупции, уже сделал заявление, в котором фактически указывает (а как еще можно это трактовать), что не считает Татарова виновным, но тот должен это доказать".

Юрий Подорожний уверен, что президент страны, где коррупция признана главной проблемой, должен быть примером в вопросе привлечения к ответственности за это зло… И именно так ему следовало реагировать на скандалы вокруг ОП, включая тандем братьев Ермаков. Но этого нет…

"Когда Украина начнет бороться с коррупцией? Тогда, когда первое лицо в стране не будет к ней толерантен. Не будет делить людей на тех, кому ей можно, а кому нельзя заниматься. А кому — можно еще больше. К сожалению, и при каденции этого президента реальной борьбы ни с олигархией, ни с коррупцией, не происходит", — резюмирует Юрий Подорожний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!