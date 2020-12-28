Оправдание Азарова: что Украина сделала не так в данном вопросе

Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего украинского премьер-министра Николая Азарова в 2019 году. Адвокаты беглого премьера уже готовят пресс-конференцию по этому поводу. В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича. "Комментарии" узнали у экспертов, о чём говорит эта тенденция и есть ли вероятность возврата некоторых беглых топ-персон ко власти.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Украина ничего не сделала в судебном процессе против Азарова"

Европейский суд в отношении Азарова поступил вполне логично, считает политолог Кирилл Сазонов.

"Поиск бывших украинских чиновников и их активов по всему миру — в первую очередь дело украинских правоохранителей. И если мы этого не делаем, было бы странно рассчитывать на активную работу полиции или судов в других странах, — отмечает политолог. — За шесть лет беглому премьеру Азарову в Украине не вынесли приговор, который бы признали в ЕС. В результате Европейский суд поступил вполне логично. У нас нет претензий к Азарову? У них тем более".

По мнению Кирилла Сазонова, если бы в Украине действительно хотели привлечь Азарова к ответственности, провели бы заочный суд, как с Януковичем. Был бы приговор и логичное требование экстрадиции.

"Но Украина ничего не предъявила. И адвокаты Азарова этим воспользовались, — поясняет эксперт. — Азаров в этом списке не единственный. Кроме бывшего президента Виктора Януковича мы не добивались выдачи ни одного из столпов того режима. Возможно, было какое-то соглашение между представителями команды Януковича и командой Порошенко о том, что преследований не будет за исключением ключевой фигуры – самого Януковича".

"Идея с заочным судом над бывшими политиками себя не оправдала"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович считает, что в "деле Азарова" наш уровень аргументации для европейских судов, для Интерпола был либо недостаточным, либо выглядел политически мотивированным.

"Изначально европейские суды говорили, что есть много политики, потому не могут вводить некоторые санкции. В случае с Азаровым, думаю, сработала, в том числе, эта причины. Дело давно тянется, новых доказательств представлено не было, старые – слабо аргументированы. Потому европейцы решили отменить санкции, — поясняет эксперт. — Это чисто механический процесс, не нужно искать "зраду". Таков уровень европейских институции, которые достаточно забюрократизированы. И если видят, что дело не развивается, просто его закрывают".

Игорь Рейтерович не верит, что топ-беглецы времен Януковича, включая того же Азарова, вернуться в Украину в ближайшее время.

"Никто не отменял уголовные дела, открытые против них в Украине, — подчеркивает эксперт. — Тот же Азаров проходит по ряду уголовного кодекса. И, чтобы иметь шанс вернуться, ему нужно добиться отмены этих дел здесь. Сделать это нереально в данный момент. Даже если бы Офис генпрокурора этого по каким-то причинам хотел, он не рискнет репутацией".

Освобожденные от европейских санкций украинские беглецы в связи с последними событиями, усилят информационные выпады. Будут говорить о политическом преследовании и так далее, уверен Игорь Рейтерович.

"Тенденция говорит о том, что было потеряно время на активизацию этих дел, — отмечает он. — Идея с заочным правосудием себя не оправдала. Мы имеем приговор разве что против Януковича. Что касается его сбежавшего окружения — дела ни шатко, ни валко идут. Кого-то куда-то взывают, через адвокатов дистанционно общаются. Но всё выглядит как патовая ситуация. Впрочем, если тот же Азаров сейчас резко активизирует свою информационную деятельность, против него в Украине могут открыть новые уголовные дела. Вопросов ко многим решениям времен его премьерства хватает".

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