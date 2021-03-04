Закарпатье в обмен на российскую вакцину или неудачная шутка Словакии: кто позволяет унижать Украину

Глава министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за некорректную шутку премьер-министра республики Игоря Матовича о "обещании Закарпатья" в обмен на российскую вакцину. Почему подобный скандал стал возможен? Что нужно делать, чтобы Украину перестали так унижать на мировой арене? Разобраться в этих вопросах изданию "Комментарии" помогли эксперты.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Политический каменный век" не дает Украине возможности развиваться на мировом уровне

Эксперт Украинского института политики (УИП) Руслан Бизяев считает, что скандал стал возможен во многом из-за невнятной позиции нашего государства по многим вопросам. Как внутри страны, так и на международной арене.

"Из-за нашей слабости нас начинают "кусать" не только хищники вроде России, но и "травоядные" вроде Словаки. А ослабли мы, потому что не имеем определенности – кто мы на внешнеполитической арене. Как отстаивать национальные интересы. И каким образом это делать не ущерб себе и отношениям с другими странами. Шараханье из стороны в сторону, слабая кадровая политика, отсутствие стратегий, отсутствие профессионалов на ключевых постах привели к тому, что Украина переругалась практически со всеми соседями. Мы ведь в конфликте не только с Россией. Конфликтуем с Беларусью, с Венгрией, периодически вспыхивают скандалы с Польшей. Отсутствие четкой и понятной внешнеполитической линии помноженное на то, что я называю "политический каменный век" (когда сами принимаем законы, где заложены конфликты – как те же языковой закон или закон об образовании) не дают Украине возможности развиваться на мировой арене", — подчеркивает Руслан Бизяев.

По его мнению, все союзы типа Украина-Грузия-Молдова, Люблинский треугольник, пока больше выглядят как протоколы о намерениях.

"Чтобы изменить ситуацию, необходимо полностью пересмотреть международный имидж Украины. Мы не должны культивировать имидж жертвы. Когда ты так себя подаешь, к тебе так и относятся. Да, у нас есть серьезные проблемы, да, мы в конфликте с Россией. Но это не повод везде и всюду причитать и говорить о собственной слабости. Соответствующие задачи должен решать МИД. Но там у нас, да и не только там, всё очень печально", — резюмирует эксперт УИП.

Украина имела все основания требовать от Словакии извинений, разъяснений и других дипломатических шагов

Политолог-международник Виктория Закревская уверена, что шутки наподобие той, какую отпустил Игорь Матович, абсолютно недопустимы.

"Территориальная целостность – это не просто какой-то политический лозунг, а основа современного международного права и государственного строя суверенных держав, закрепленная в уставе ООН. Сама ООН и создавалась именно для защиты независимости стран, уважения их суверенитета, разрешения всех конфликтов, прежде всего, мирным путем", — подчеркивает Виктория Закревская.

Именно поэтому, по ее мнению, Украина имела все международно-правовые основания требовать от Словакии извинений, разъяснений и других дипломатических шагов.

"Украина, требуя извинений и добившись их, поступила совершенно верно. Сегодня наша страна борется за свою территориальную целостность, и она должна использовать доступные дипломатические и международно-правовые методы, в том числе, те, что заложены в уставе ООН как право на коллективную или индивидуальную самооборону", — считает Виктория Закревская.





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