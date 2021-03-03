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Часть Украины в обмен на российскую вакцину: словацкий премьер оскандалился в прямом эфире (ВИДЕО)

Несмотря на шуточный тон заявления, украинские дипломаты полны возмущения

сегодня, 18:45
Автор:

Вечканова Елена

Словацкий премьер-министр Игорь Матович находится на грани международного скандала. Причина — в его заявлении на одном из радио-эфиров с упоминанием Закарпатья. Видеозапись разговора с журналистом уже разошлась многими СМИ и Telegram-каналами.

Часть Украины в обмен на российскую вакцину: словацкий премьер оскандалился в прямом эфире (ВИДЕО)

Фото: Пресс-служба правительства Словакии

Как известно, Словакия — одна из немногих европейских стран, которые решили закупать вакцину от коронавируса в Российской Федерации. Первая партия "Спутник V" размером в 2 миллиона доз должна быть доставлена в ближайшем времени, ведь про договор о покупке первые сообщения в прессе появились еще 1 марта.

Во время программы одной из словацких радиостанций ведущий задал вопрос премьер-министру Игорю Матовичу о том, что правительство пообещало российской стороне в обмен на такую "щедрость" с вакциной.

"Закарпатскую Украину", — тут же прилетело в ответ.

Невзирая на отличия языков, слова Матовича даже не нуждаются в переводе на украинский или русский язык. Политик сразу же совершил попытку оправдаться, мол, всего лишь пошутил. Также Матович добавил, что любые сделки с Россией не обязаны предусматривать какой-то долг за Словакией, ведь закупка вакцины совершенна законно и по всем экономическим нормам.

Тем не менее заявление словацкого премьера уже взбудоражило украинское общество. В разных источниках мелькают заявления о разжигании международного скандала. Не остаются в стороне и высокопоставленные чиновники.

Так, главный украинский дипломат, глава МИД Дмитрий Кулеба не оценил шутку своего иностранного коллеги, тут же предложив обменять на вакцину "несколько регионов Словакии". Также министр подчеркнул, что ему действительно жаль понимать — подобные высказывания вмиг портят отличные дружественные и деловые отношения между странами.

Интересно, что закупка "Спутник V" вызвала весьма негативную реакцию и многих словацких политиков. Представители сразу двух партий объявили о реальности своего выхода из сложившейся парламентской коалиции. А это — прямая угроза досрочных выборов.

В Сети уже начали шутить о том, что Игорь Матович способен давать уроки по быстрому развалу правительства.

Впрочем, не все украинские соседи-страны отличаются подобным антиукраинским юмором. Ранее "Комментарии" рассказывали, что в правительстве Литвы видят прямую связь с российской вакциной от коронавируса и войной на Донбассе.

Также на портале найдется информация о том, почему известный украинский доктор Евгений Комаровский критикует препарат "Спутник V".


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Источник: https://t.me/ukraina_novosti/10571
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