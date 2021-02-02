"Все шутили над безумным принтером. Теперь начались шкурняки": Василевская раскритиковала коллег по фракции

Народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк из "Слуги народа" в своем Telegram-канале раскритиковала действия своих коллег из антикоррупционного комитета Верховной Рады из-за их законопроекта, который предлагает внести изменения в Закон Украины №361 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Василевская критикует изменения в закон об отмывании денег. Фото: открытые источники

Изменения предусматривают установление временного ограничения для пребывания лиц в статусе национального публичного деятеля.

"Ну и что, спросите Вы? Я объясню. Когда мы приняли 361 закон, мы сказали в нем, что сколько бы времени ни прошло, как чиновник потерял свой статус чиновника, он должен быть под постоянным наблюдением субъектов финансового мониторинга. То есть, мы сделали невозможной ситуацию, когда чиновник украдет средства, уволится, избавится от необходимости декларировать доходы и пойдет тратить украденное, не замеченный государством ", — пишет Василевская.

Сейчас Закон не устанавливает срок пребывания в статусе национального публичного деятеля, то есть этот статус действует бессрочно. По словам народного депутата, в случае принятия изменений, будет уничтожен единственный имеющийся инструмент противодействия ТОП-коррупции.

"Когда в декабря 2019 года я час за трибуной боролась за отклонение поправок БЮТ и Европейской солидарности, я догадывалась, что это не последнее мое противостояние с этой политической силой. Вот чего я не могла представить, так это того, что пройдет год, и мне придется защищать этот закон уже от собственной фракции ", — возмущается народный депутат.





Слова народного депутата о ее борьбе с коллегами по фракции не являются случайными, ведь она принадлежит к так называемому пулу "людей Коломойского" в "Слуге народа", куда принадлежал и исключен вчера из фракции нардеп Александр Дубинский, который призвал своих соратников не уходить из фракции вслед за ним. Показательно, что сразу после голосования за его исключение глава "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что "Дубинский атаковал своих же".





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