Все на выход: Уволили все руководство украинской таможни

Кабинет министров уволил главу Государственной Таможенной службы Украины и его заместителей. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, пишут "Комментарии".



Кабмин уволил весь руководящий состав Таможни

Сегодня, 1 февраля, от должностей лишились руководитель украинской Таможни и два его заместителя. Речь идет об исполняющем обязанности руководителя таможенной службы Вячеславе Демченко, а также первом заместителе Александра Щуцкого и заместителе председателя Руслане Черкасском.

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"Сегодня начинается ФЕВРАЛЬ месяц", — прокомментировал ситуацию нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.









Информацию об увольнении руководства таможни более жестко подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия : "Буду анонсировать общественность о весенних посадках".

Еще накануне, 31 января, в вечернем обращении Президент Украины, похоже, анонсировал эти события: "Сейчас определенное кадровое затишье… Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах".

Как писали "Комментарии", на прошлой неделе замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко подал в отставку. Ушел и заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов – после скандала с завышенными ценами на закупку продуктов для украинских воинских частей. Потерял должность и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко , попавший в скандал из-за отдыха в Испании.

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