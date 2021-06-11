Война на Донбассе и деньги за пленных: названа цена и схема

Причастные к обмену пленными на Донбассе с обеих сторон от линии соприкосновения зарабатывают на этом деньги, а схемы — гораздо "грязнее", чем на "пленках Медведчука". Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, генерал Сергей Кривонос.



Иван Деев. Фото: скриншот видео ТК "1+1"

"Многие манипуляции и инсинуации, которые есть в обществе, и непосредственно, в этом узком коридоре обмена, которые сегодня звучали — несильные вещи. На самом деле все гораздо грязнее, реально грязнее. В некоторых моментах люди, которые знают информацию, когда они получают ее в полном объеме, не испытывают ничего, кроме стыда перед тем, что это в государстве, на этом зарабатывают деньги, и немалые деньги, как представители этой стороны, и с той стороны", — заявил Кривонос.

По его словам, родственники освобожденных украинских пленных могут назвать сумму денег, и кто требовал от них деньги во время переговоров по обмену.

"Кто-то платил, потому что некоторые не платили. Ивану также предлагали — его жене: "Дай деньги — поменяем". Но — нет. Я о нашей стороне говорю", — отметил Кривонос.

Его слова в студии подтвердил бывший военнопленный Иван Деев.

"10 тысяч долларов — и в течение трех дней я появлюсь здесь. Я говорил, и не раз. Жена — Люда постоянно говорила это, когда в СБУ ходила, она же говорила за это", — сказал Деев.

После слов бывшего военнопленного Ивана Деева телеведущая Наталья Мосейчук в прямом эфире обратилась к руководителю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой отреагировать на такие заявления и разобраться, кто зарабатывает на таких схемах на подконтрольной Украины территории.

Напомним, в эфире "1+1" произошел скандал между народным депутатом Ириной Геращенко и телеведущей Натальей Мосийчук из-за обсуждения обмена военнопленными во времена президентства Петра Порошенко и участия в этом процессе Виктора Медведчука.

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