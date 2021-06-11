Война на Донбассе и деньги за пленных: названа цена и схема

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Наталья Некрасова
Причастные к обмену пленными на Донбассе с обеих сторон от линии соприкосновения зарабатывают на этом деньги, а схемы — гораздо "грязнее", чем на "пленках Медведчука". Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил экс-заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, генерал Сергей Кривонос.
Иван Деев. Фото: скриншот видео ТК "1+1"
По его словам, родственники освобожденных украинских пленных могут назвать сумму денег, и кто требовал от них деньги во время переговоров по обмену.
Его слова в студии подтвердил бывший военнопленный Иван Деев.
После слов бывшего военнопленного Ивана Деева телеведущая Наталья Мосейчук в прямом эфире обратилась к руководителю Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой отреагировать на такие заявления и разобраться, кто зарабатывает на таких схемах на подконтрольной Украины территории.
Напомним, в эфире "1+1" произошел скандал между народным депутатом Ириной Геращенко и телеведущей Натальей Мосийчук из-за обсуждения обмена военнопленными во времена президентства Петра Порошенко и участия в этом процессе Виктора Медведчука.
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