"Скотство, госпожа Ирина": в эфире скандал из-за заявления Порошенко

BTC/USD
36927.44
ETH/USD
2404.98
LTC/USD
165.49
USD/UAH
27.15
EUR/UAH
33.05
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Наталья Некрасова
В эфире ток-шоу на канале "1+1" относительно заявлений о причастности оппозиционного политика Виктора Медведчука к обмену украинских военнопленных на боевиков из ОРДЛО во времена президентства Петра Порошенко возник скандал. Сопредседатель партии пятого президента Украины Ирина Геращенко заявила, что журналисты телеканала "1+1" якобы не освещают объективно события относительно обмена украинским военнопленными, информируют "Комментарии".
Ирина Геращенко и Наталья Мосейчук. Фото: скриншот видео ТК "1+1"
В эфире она призвала сдать деньги на покупку квартир с зарплаты журналистов, которых ее политическая сила и она лично обвинили в ангажированности и непрофессионализме. На такие заявления очень сдержанно, но тоже эмоционально отреагировала телеведущая канала "1+1" Наталья Мосейчук.
Порошенко в интервью своему же телеканалу обвинил первого президента Украины Леонида Кравчука в распределении украинского госимущества в пользу России, президента Зеленского — в сговоре с Коломойским и рассказал о спецоперации в оккупированном Крыму при участии главы НБУ Валерии Гонтаревой — как вывезли наличные.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости