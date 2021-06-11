"Скотство, госпожа Ирина": в эфире скандал из-за заявления Порошенко



















В эфире ток-шоу на канале "1+1" относительно заявлений о причастности оппозиционного политика Виктора Медведчука к обмену украинских военнопленных на боевиков из ОРДЛО во времена президентства Петра Порошенко возник скандал. Сопредседатель партии пятого президента Украины Ирина Геращенко заявила, что журналисты телеканала "1+1" якобы не освещают объективно события относительно обмена украинским военнопленными, информируют "Комментарии".



Ирина Геращенко и Наталья Мосейчук. Фото: скриншот видео ТК "1+1"

"Мы полностью поддерживаем вашу позицию относительно Медведчука. Насколько мы знаем, он является совладельцем канала "1+1 ". Мое предложение — здесь правильные прозвучали, кстати, относительно квартир военнослужащих, которых освободили, и они остаются сегодня без социального пакета. Давайте 25% зарплаты всех сотрудников канала "1+1", зарплаты за месяц, мы перечислим на закупку квартир, например, Ивану Дееву и Игорю Козловскому. Я отдам всю свою зарплату за месяц", — заявила Геращенко.

В эфире она призвала сдать деньги на покупку квартир с зарплаты журналистов, которых ее политическая сила и она лично обвинили в ангажированности и непрофессионализме. На такие заявления очень сдержанно, но тоже эмоционально отреагировала телеведущая канала "1+1" Наталья Мосейчук.

"Списки я возьму, Ирина, а то, что вы сейчас предлагаете, и то, когда вы спекулируете, это называется — скотство, госпожа Ирина", — ответила Мосийчук.

Порошенко в интервью своему же телеканалу обвинил первого президента Украины Леонида Кравчука в распределении украинского госимущества в пользу России, президента Зеленского — в сговоре с Коломойским и рассказал о спецоперации в оккупированном Крыму при участии главы НБУ Валерии Гонтаревой — как вывезли наличные.









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