ВАКС отказал в заочном аресте Януковича

Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил ходатайство стороны обвинения о заочном аресте беглого президента Виктора Януковича по делу незаконного завладения ним резиденцией "Межигорье". Данное решение было вынесено на заседании, которое транслировалось в YouTube.

Виктор Янукович - фото из открытых источников

Судьи решили оставить неизменным судебное решение от 26 октября 2020 года, который отказал в заочном аресте Виктора Януковича.

"Коллегия судей постановила, апелляционную жалобу прокурора ... на решение судьи ВАКС оставить без удовлетворения. Постановления следственного судьи от 26 октября 2020 года оставить без изменений", — сказали в суде.

Ранее также было известно, что Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Решение судьи утвердили во время заседания 16 ноября.

В суде заверили, что причиной снятия ареста стала незаконность, необоснованность решения касаемо экс-главы государства со стороны Печерского суда, потому как Януковича не было объявлено в международный розыск, что предполагает законодательство.

Также известно, что в январе 2019 года президент-беглец был признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 13 годам заключения. Данный приговор вступил в силу 2 октября 2020 года.



10 декабря Печерский районный суд не избрал меру пресечения для Виктора Януковича, как того потребовало обвинение, в связи с тем, что правозащитники президента-беглеца не вернулись в судебный зал после перерыва длительностью три часа





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