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ВАКС отказал в заочном аресте Януковича

Судьи решили оставить без изменений решение суда первой инстанции от 26 октября 2020 года

сегодня, 17:35
Автор:

Елизавета Черных

Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил ходатайство стороны обвинения о заочном аресте беглого президента Виктора Януковича по делу незаконного завладения ним резиденцией "Межигорье". Данное решение было вынесено на заседании, которое транслировалось в YouTube.

ВАКС отказал в заочном аресте Януковича

Виктор Янукович - фото из открытых источников

Судьи решили оставить неизменным судебное решение от 26 октября 2020 года, который отказал в заочном аресте Виктора Януковича.

"Коллегия судей постановила, апелляционную жалобу прокурора ... на решение судьи ВАКС оставить без удовлетворения. Постановления следственного судьи от 26 октября 2020 года оставить без изменений", — сказали в суде. 

Ранее также было известно, что Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Решение судьи утвердили во время заседания 16 ноября. 

В суде заверили, что причиной снятия ареста стала незаконность, необоснованность решения касаемо экс-главы государства со стороны Печерского суда, потому как Януковича не было объявлено в международный розыск, что предполагает законодательство. 

Также известно, что в январе 2019 года президент-беглец был признан виновным в государственной измене и заочно приговорен к 13 годам заключения. Данный приговор вступил в силу 2 октября 2020 года.

10 декабря Печерский районный суд не избрал меру пресечения для Виктора Януковича, как того потребовало обвинение, в связи с тем, что правозащитники президента-беглеца не вернулись в судебный зал после перерыва длительностью три часа 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iW33sFVdPKY&pbjreload=101&ab_channel=%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF
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Обусуждения

Валерий

сегодня, 17:46

И на хрена Украине такие судьи ?!!

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