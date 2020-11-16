Апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича

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Татьяна Веремеева
Киевский апелляционный
суд отменил решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора
Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Решение судьи
утвердили во время сегодняшнего заседания.
Виктор Янукович. Фото из открытых источников
Один из
адвокатов Виктора Януковича рассказал в комментарии для "Громадського", что
сегодня судьи отменили решение Печерского районного суда столицы об избрании меры
пресечения в виде содержания под стражей Виктора Януковича. По словам
правозащитника, суд первой инстанции фактически пересмотрит дело еще раз.
Отметим, 24
января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за
государственную измену. 1 февраля ГПУ завершила расследование уголовного
производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане в Киеве в 2014 году.
По этому делу Януковичу грозит
пожизненное заключение. 4 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал
Януковича по делу об узурпации власти. На данный момент неизвестно, где
пребывает Виктор Янукович. По большинству версий, он находится где-то на
территории Российской Федерации.
Ранее "Комментарии"
писали, куда
привел Украину Виктор Янукович.
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