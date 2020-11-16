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Главная Новости Политика внутренняя политика Апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича
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Апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича

Суд частично удовлетворил жалобу защиты Виктора Януковича

сегодня, 14:20
Автор:

Татьяна Веремеева

Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года. Решение судьи утвердили во время сегодняшнего заседания.

Апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича

Виктор Янукович. Фото из открытых источников

Один из адвокатов Виктора Януковича рассказал в комментарии для "Громадського", что сегодня судьи отменили решение Печерского районного суда столицы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Виктора Януковича. По словам правозащитника, суд первой инстанции фактически пересмотрит дело еще раз.

Отметим, 24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену. 1 февраля ГПУ завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане в Киеве в 2014 году. По этому делу Януковичу  грозит пожизненное заключение. 4 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти. На данный момент неизвестно, где пребывает Виктор Янукович. По большинству версий, он находится где-то на территории Российской Федерации.

Ранее "Комментарии" писали, куда привел Украину Виктор Янукович.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s_fVTs9KAbc
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