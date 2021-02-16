«Вакцинное дело»: кому выгодно «похоронить» репутацию Минздрава во время пандемии

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что политические скандалы вокруг препарата Sinovac формируют негативную репутацию Украины среди производителей вакцин от COVID-19. Почему возникают эти скандалы? Так ли абсурдны обвинения "вакцинного дела" (НАБУ 3 февраля начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании SinovacBiotech по 17,85 долл. за дозу с помощью частной фирмы-посредника), как об этом говорит Степанов? Отыскать ответы на эти вопросы "Комментариям" помогла группа экспертов.

НАБУ расследует возможную коррупцию в плане закупок вакцины от "короны". Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Пытаются драматизировать ситуацию

Адвокат, эксперт Украинского института будущего (УИБ) по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько напоминает, что ГП "Медицинские закупки" были начаты переговоры по закупке вакцины стоимостью около $3. Когда процедура находилась на завершающей стадии, министр Степанов фактически в ручном режиме остановил процесс, поручив начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech. Примечательной стала цена закупки 1 дозы, которая составляла более 17 долларов, будучи едва ли не самой высокой в мире.

"В результате Совет общественного контроля обратился к НАБУ с соответствующим заявлением. А затем это же сделало и ГП "Медицинские закупки", — отмечает эксперт. — Предварительно действия министра квалифицированы как злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия (ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, санкцией которой предусмотрено от трех до шести лет лишения свободы с ограничением права занимать определенные должности или штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан). Что касается цели расследования, можно говорить скорее о политическом давлении, чем о реальном стремлении к преодолению коррупции в Минздраве. Тем более, всё чаще те или иные источники сообщают о вероятности занятия должности министра нынешним главным государственным санитарным врачом".

Если речь идет о вопросах оценки работы главы Минздрава, то вряд ли есть основания сказать о ее удовлетворительном итоге. И подобный резонанс вокруг "вакцинного дела" следует расценивать скорее как громкий повод, считает Мирослава Чорноусько.

По ее мнению, драматизировать ситуацию и повысить градус напряжения вокруг нее пытаются, прежде всего, в свете появления законопроекта, который предусматривает возможность увольнения руководителя НАБУ Артема Сытника.

"Так, уже появились заявления о том, что якобы попытка уволить последнего после начала расследования закупки китайской вакцины — сигнал подконтрольности президентского окружения "российско-китайской мафии". Однако, справедливости ради следует отметить, что идея разработки подобного законопроекта — не нова и только сейчас наконец она была реализована, — подчеркивает эксперт. — Почему этого не было сделано гораздо раньше — другой вопрос".

Анализируя предыдущую процессуальную работу НАБУ по ряду громких уголовных производств, Мирослава Чорноусько считает её критику вполне оправданной.

"В подавляющем большинстве таких производств громким было только начало. А вот до логического завершения их почти не доводили, — сетует адвокат. — Поэтому достаточные основания утверждать об исключительной роли этого вопроса в попытках увольнения Сытника пока отсутствуют. Как и объективные прогнозы "удачного" завершения соответствующих уголовных производств в отношении министра здравоохранения. В то же время нельзя и опровергать роль глобального влияния международной политики на "продвижение" вакцины китайского производства".

В целом же, риск подобных коррупционных скандалов был ожидаемым и учитывая предыдущий украинский опыт, уверена эксперт.

"К примеру, вспоминается история 2013 года с закупкой детской вакцины от гепатита В, вопреки запретам Гослекслужбы. Минздравом тогда был заключен договор на поставку вакцин на 7,2 млн грн. Запрет на закупку вакцины от ПАО "Фармстандарт-Биолек" (к которой был причастен сын тогдашнего министра Раисы Богатыревой) был наложен в связи с летальным исходом среди детей, в результате ее применения. Несмотря на общественный резонанс, никаких юридических последствий не наступило. Похоже, что нынешнее "вакцинное дело" также ждет традиционное спускание на тормозах после достижения поставленной цели", — резюмирует Мирослава Чорноусько.

Если бы Минздрав честно работал, никаких проблем не было бы

По мнению кандидата политических наук, политэксперта Дмитрия Гаврилюка, в условиях своевременной честной и аргументированной коммуникации по стратегии Минздрава касательно противодействия коронавирусу в Украине, при прозрачности во время закупки вакцины со стороны украинской власти — любые инсинуации по этой теме отсутствовали бы.

Но мы имеем именно отсутствие аргументации относительно политики Минздрава по закупке китайской вакцины, считает эксперт.

"Почему закупается вакцина, которая только проходит третье клиническое тестирование? Почему именно такая цена на закупку и цена вакцины уже на украинском рынке? Почему Украина не сделала своевременно заявки и предоплаты на европейскую и американскую вакцины, а только понадеялась на крошки по программе COVAX?" — задается вопросами Дмитрий Гаврилюк.

Он считает, что факторами, которые на самом деле формируют негативный имидж Украины не только перед изготовителями вакцин против коронавируса, но и международным сообществом, самим украинским народом, являются:

- не функциональное расходование ковидного фонда украинской властью;

- провалы в коммуникации между Минздравом и гражданами насчет прозрачности действий власти в части противодействия распространению пандемии;

- алогичность запретов деятельности бизнеса даже в условиях работы "на вынос";

- упрощение карантинного режима, когда уровень заболеваемости рос.

"Если бы было всё так прекрасно, как преподносит министр Степанов (и как он, очевидно, говорит на ушко президенту), мы бы не имели негативной общественной реакции на действия Минздрава в противодействии пандемии. Просто спокойно бы ждали бы своей очереди на вакцинацию, — отмечает Дмитрий Гаврилюк. — Сейчас Минздраву важно прозрачно и публично объяснить, что в закупке китайской вакцины через государственную компанию нет коррупционной составляющей. Возможно, содействовать проведению независимого аудита, результаты которого станут общедоступными. Объяснить всем украинцам порядок вакцинации и стратегию закупки вакцин не от китайского производителя. Важно, наконец, понять сколько еще "ковидных километров дорог" хочет построить власть за счет ковидного фонда — вместо закупок ИВЛ, средств защиты, денежной компенсации медикам".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что начало массовой вакцинации в Украине ненадолго отложено, но уже названа новая дата.

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