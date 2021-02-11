Расследование НАБУ из-за закупки вакцин: кто и почему пытается «слить» Степанова

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование относительно закупки вакцин от COVID-19. Деталей пока не приводят. Между тем, Телеграмм-каналы пишут, что речь может идти о попытках провернуть махинации при закупке китайской вакцины Sinovac Biotech при помощи частной фирмы-посредника куда дороже реальной цены. Под ударом якобы министр здравоохранения Максим Степанов. "Комментарии" спросили экспертов, могли ли украинские власти вести такую игру, кто и почему пытается "слить" Степанова, а также – какова вероятность доведения такого расследования до логического конца и привлечения виновных к ответственности.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Цель расследования против Максима Степанова ясна – убрать его с поста главы МОЗ"

Председатель Национальной медицинской палаты Украины и директор ДП "Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов" Сергей Кравченко обращает внимание на то, что обращение в НАБУ, по которому начали "вакцинное расследование", сделано Советом общественного контроля.

"А в Совете этом – люди, которые ассоциированы с мнением, что являются членами пула структур Сороса. Соответственно, являются соратниками экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун, — поясняет Сергей Кравченко. — Таким образом, цель расследования против Максима Степанова ясна – убрать его с поста главы МОЗ. И тут сошлись интересы многих, ведь Степанов у всех уже в печенках. У "соросят", власти, оппозиции. Слишком явно ведет коммерцию, далеко не всегда чистую. Превратил Министерство охраны здоровья в министерство медицинских закупок. Имеющих признаки коррупционности. И закупка через фирму-прокладку китайской вакцины – лишь одна из схем. Мне, к примеру, очень интересно, зачем МОЗ во главе со Степановым потратило 361,5 миллиона гривен на 12500 упаковок тест-систем британской компании Genesig (используют при ПЦР-тестировании для выявления коронавируса), стоимость в 2-3 раза дороже аналогичных систем украинского, российского, китайского, южно-корейского производства".

По мнению Сергея Кравченко, "сбивают" Степанова с должности абсолютно по делу. И, скорее всего, ради прихода на пост главы МОЗ нынешнего замминистра, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, которого эксперты также соотносят с "пулом Супрун-Сороса".

"Скандал с закупками вакцины – отличный повод. Но, думаю, не бывает дыма без огня. Степанов, который, похоже, хотел неплохо "навариться" на "вакцинном кейсе", сам дал козыри в руки оппонентов. Впрочем, учитывая, что за годы существования НАБУ ни одно расследование до логического конца не доведено, думаю, что "дело Степанова" не будет исключением. Так что происходящее сейчас — это просто один из элементов политического давления на него. Пора, мол, на выход", — резюмирует Сергей Кравченко.

" Атаки на Кабмин будут продолжены – вплоть до полной его смены"

Юрист, адвокат, управляющий партнер Юридической компании "Grishakov Law Company" Александр Гришаков считает, что украинские власти вполне могли ввязаться в рискованные игры, пытаясь заработать на вакцинах.

"Мне известно о том, что представители депутатского корпуса искали медицинские компании, которые купили бы у компании-посредника, у нашего государства, вакцину китайского производства. Есть такая вероятность, что украинские власти заигрались. Решили заработать, несмотря на пандемию", — подчеркивает эксперт.

По его мнению, удар по Степанову сейчас – это элемент расшатывания власти.

"Все говорят, что давно надо менять Кабмин. Нынешний его состав держится на нескольких столпах. Один из них, как мне кажется, это Степанов. Он так или иначе стабилизирует ситуацию в это непростое время. Подбив его авторитет (всё указывает на то, что якобы министр здравоохранения поучаствовал в "вакцинном деле") — нивелируют еще больше авторитет Кабмина. Фактически выбивается платформа под всем правительством. Думаю, что атаки на Кабмин будут продолжены – вплоть до полной его смены", — говорит Александр Гришаков.

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