В верхах обсуждается вопрос об условиях «капитуляции» судей КСУ - СМИ

Стало известно, что в Конституционном суде сейчас активно обсуждается об вопрос об условиях ухода в отставку "по собственному желанию" судей КСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Зеландия.

По информации канала, часть судей готова уйти в отставку, если им будут даны гарантии о том, что они не будут подвержены политическому и уголовному преследованию. Но есть такие, которые отказываются обсуждать вопрос отставки категорически. Они уверены, что закон на стороне служителей Фемиды, а гарантии со стороны представителей Президента ничего не означают — как только судьи лишатся иммунитета, гонений им не избежать. Также решается опрос в том, уйдут все судьи, часть или только Председатель КСУ Тупицкий.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский рассказал о деталях беседы с председателем Конституционного Суда Александром Тупицким. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова". По его словам, во время встречи с Тупицким президент перечислил ему "красные линии" для украинского общества. "Красными линиями" он назвал болезненные темы для Украины, изменения в законодательстве в отношении которых могут отбросить нашу страну на 10 лет назад.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!