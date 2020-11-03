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В верхах обсуждается вопрос об условиях «капитуляции» судей КСУ - СМИ

Кто-то хотел уйти по собственному желанию, в то же время другая часть судей категорически против того, чтобы выбрасывать белый флаг

сегодня, 15:58
Автор:

Дмитрий Симоненко

Стало известно, что в Конституционном суде сейчас активно обсуждается об вопрос об условиях ухода в отставку "по собственному желанию" судей КСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Зеландия.

В верхах обсуждается вопрос об условиях «капитуляции» судей КСУ - СМИ

По информации канала, часть судей готова уйти в отставку, если им будут даны гарантии о том, что они не будут подвержены политическому и уголовному преследованию. Но есть такие, которые отказываются обсуждать вопрос отставки категорически. Они уверены, что закон на стороне служителей Фемиды, а гарантии со стороны представителей Президента ничего не означают — как только судьи лишатся иммунитета, гонений им не избежать. Также решается опрос в том, уйдут все судьи, часть или только Председатель КСУ Тупицкий.

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский рассказал о деталях беседы с председателем Конституционного Суда Александром Тупицким. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова". По его словам, во время встречи с Тупицким президент перечислил ему "красные линии" для украинского общества. "Красными линиями" он назвал болезненные темы для Украины, изменения в законодательстве в отношении которых могут отбросить нашу страну на 10 лет назад.


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Источник: https://t.me/ze_landia/950
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