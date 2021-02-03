Каналы Медведчука финансируют из "ЛНР", - источники в СБУ и СНБО

Появилась информация о том, что попавшие под санкции СНБО телеканалы 112, NewsOne и Zik, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком, финансируются компанией, которая ведет свою деятельность на оккупированных территориях Луганской области. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на информированные источники в СБУ и СНБО.

Медведчук. Фото: РИА-Новости

Речь идет об ООО "Торговый дом "Донские угли", который ведет свою деятельность на территории непризнанной "ЛНР". Источники сообщали, что средства, которые компания получила в результате неправомерной деятельности используют для финансирования телеканалов 112, NewsOne и Zik.

Источники сообщают о том, что средства шли на деструктивную деятельность телеканалов, которые системно проводили российские нарративы, которые выгодны России для легализации её военной агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.

Правоохранители подозревают вышеупомянутую компанию в создании преступного механизма по реализации угля на оккупированных территорий Луганской области. Отмечается, что деятельность проводилась в связке с "Министерством доходов и сборов ЛНР".

Учитывая все перечисленные факты Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "финансирование терроризма", так как деньги, которые получил "бюджет ЛНР" от деятельности компании, использовались для финансирования террористической деятельности, в том числе.

Сам Медведчук уже опроверг связь телеканалов 112, NewsOne и Zik с Россией, а санкции против медиахолдинга и своего соратника Тараса Козака назвал незаконными.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что заблокированные каналы Медведчука могут передать в управление журналистов.

Также читайте комментарий Кремля насчет блокировки телеканалов.

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