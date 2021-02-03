Стало известно, что будет с Черноморским флотом после возвращения Крыма

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Гриниченко Дима
Вице-премьер и министр во вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал о том, что будет с Черноморским флотом после возвращения Крыма под контроль Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".
Черноморский флот. Фото: gazeta.ru
По словам Резникова, после возвращения полуострова в Украину весь Черноморский флот также должен перейти в собственность нашей страны.
Он отметил неконституционность Харьковских соглашений, которые были подписаны Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым в апреле 2010 года.
Министр заявил, что согласно Закону "О переходном периоде", после возвращения полуострова под украинский контроль Черноморский флот полностью переходит в собственность нашей страны.
Резников отметил бессмысленность Харьковских соглашений и сказал, что Россия нарушила все существующие там договоренности, так же как и пункты Большого договора о дружбе. Кроме того, согласно Конституции Украины, на территории страны запрещается размещение иностранных военных баз.
По словам министра, ранее для Черноморского флота существовало исключение в связи с переходными положениями Конституции, однако данный пункт был исключен в 2019 году. Это означает неконституционный характер Харьковских соглашений, а следовательно, после возвращения Крыма в Украине Черноморский флот должен перейти в собственность нашего государства.
Харьковские соглашения, подписанные в 2010 году предусматривали продление дислокации Черноморского флота до 2042 года в обмен на скидку на газ. После аннексии Крыма в 2014 году Россия аннулировала соглашения в одностороннем порядке.
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Брат
сегодня, 13:11
Дурак думкою багатие!!! Я присто ржу над хохлоинфантилами.Да-да,гейропа вам поможет-всех сделант голубыми и лесби и вымрут великие протоукры.