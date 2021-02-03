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Стало известно, что будет с Черноморским флотом после возвращения Крыма

Харьковские соглашения являются неконституционными

сегодня, 12:46
Автор:

Гриниченко Дима

Вице-премьер и министр во вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал о том, что будет с Черноморским флотом после возвращения Крыма под контроль Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег". 

Стало известно, что будет с Черноморским флотом после возвращения Крыма

Черноморский флот. Фото: gazeta.ru

По словам Резникова, после возвращения полуострова в Украину весь Черноморский флот также должен перейти в собственность нашей страны.

Он отметил неконституционность Харьковских соглашений, которые были подписаны Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым в апреле 2010 года. 

Министр заявил, что согласно Закону "О переходном периоде", после возвращения полуострова под украинский контроль Черноморский флот полностью переходит в собственность нашей страны.

Резников отметил бессмысленность Харьковских соглашений и сказал, что Россия нарушила все существующие там договоренности, так же как и пункты Большого договора о дружбе. Кроме того, согласно Конституции Украины, на территории страны запрещается размещение иностранных военных баз.

По словам министра, ранее для Черноморского флота существовало исключение в связи с переходными положениями Конституции, однако данный пункт был исключен в 2019 году. Это означает неконституционный характер Харьковских соглашений, а следовательно, после возвращения Крыма в Украине Черноморский флот должен перейти в собственность нашего государства.

Харьковские соглашения, подписанные в 2010 году предусматривали продление дислокации Черноморского флота до 2042 года в обмен на скидку на газ. После аннексии Крыма в 2014 году Россия аннулировала соглашения в одностороннем порядке.

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Источник: https://rus.lb.ua/economics/2021/02/03/476779_imushchestvo_chernomorskogo_flota.html
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Обусуждения

Брат

сегодня, 13:11

Дурак думкою багатие!!! Я присто ржу над хохлоинфантилами.Да-да,гейропа вам поможет-всех сделант голубыми и лесби и вымрут великие протоукры.

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