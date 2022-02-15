В СМИ назвали организаторов «слива» видео по Трухину: Порошенко и Енин

К обнародованию видеозаписей с места ДТП с участием экс-нардепа фракции "Слуги народа" Александра Трухина, может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко, который заинтересован в придании резонансу скандалов вокруг представителей действующей власти. Об этом идет речь в статье "Дело Трухина: Порошенко – заказчик скандала?", опубликованной изданием Golos.Ua.

Александр Трухин попал в громкий скандал (фото из открытых источников)

"Согласно нашей внутренней информации СМИ, появление данного видео в сети — акция, заказанная Петром Порошенко. Учитывая нарастающее противостояние Петра Алексеевича и представителей власти, которое тянется еще с предвыборной кампании и вот-вот должно было бы достичь своего апогея – обещанных громких посадок, любые шаги к дискредитации режима ему на руку. Так, новый виток скандала с Трухиным экс-президенту крайне выгоден, чтоб отвлечь внимание от судебной тяжбы в отношении экс-президента", — говорится в публикации.

Автор отмечает, что при этом, особый упор был сделан на коррупцию в больших масштабах среди представителей власти на фоне ухудшающегося благосостояния населения.

"На фоне щедрых обещаний о том, как государство будет служить народу, а также — роста коммуналки и цен в целом, появляется красочная история о президентской команде. Как показала практика, одиночные коррупционные скандалы не особо бьют по рейтингам — они скорее имеют накопительный эффект. Но вот вопрос социальной обстановки уже давно тянет рейтинги как "Слуг", так и всей команды с самим Президентом вниз. Тем более, когда главным героем скандала становится птица довольно высокого полета, вроде Трухина, которому была доверена вся Полтавщина", — отмечает он.

Согласен с этим мнением и политический обозреватель Тарас Козуб: "Для Порошенко ситуация с Трухиным, как и любой скандал со Слугами такого масштаба, — подарок с небес. Это кампания, которая призвана понизить рейтинги, но это не позволит поднять его Порошенко. Поднимают рейтинги другими способами. Конечно, судебные дела не забудутся, но эта история все-таки сдвигает фокус внимания с его уголовных дел".

Согласно публикации, "слив" данного видео могло организовать высшее руководство МВД.

"Согласно нашей внутренней информации, слив произошел с руки замминистра Евгения Енина. Енин – человек в МВД новый, он был представлен, как член новой команды Монастырского, однако, как стало известно из источников в Министерстве, замминистра имеет определенную выгоду в том, что защищает интересы именно Петра Алексеевича в МВД. Енин – по сути его человек", — подытожил автор статьи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что нардеп Трухин заявил о готовности сложить мандат, если того потребуют команда и ситуация.

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