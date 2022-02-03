Нардеп Трухин заявил о готовности сложить мандат, если того потребуют команда и ситуация

Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Народный депутат Александр Трухин (фракция "Слуга народа") заявил о готовности нести ответственность за свои поступки и сложить депутатский мандат в том случае, если того будут требовать ситуация и команда "Слуги народа". Как передает портал "Комментарии", об этом информирует информагентство "Интерфакс-Украина".
Александр Трухин. Фото: из открытых источников
Нардеп отметил, что ему "искренне жаль, что он оказался в эпицентре этого скандала".
Он добавил, что его поведению "вряд ли есть оправдание". "Я понимаю, что сейчас многих возмущают эмоции и желание приписать мне все возможные преступления, но я не давал никому взятки, не брал взятки, и слава Богу, в результате аварии все остались живы и здоровы", — отметил Трухин.
Парламентарий сообщил, что в течение последних пяти месяцев он в полной мере "сотрудничал с правоохранителями, проводил следственные мероприятия, давал показания и предоставил сотрудникам ГБР и Национальной полиции всю информацию".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости