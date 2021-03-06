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Главная Новости Политика Скандалы В сети появились фотографии с закрытой вечеринки олигарха Косюка, – СМИ
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В сети появились фотографии с закрытой вечеринки олигарха Косюка, – СМИ

На фото за спиной Криклия можно увидеть человека, похожего на олигарха Юрия Косюка

сегодня, 14:26
Автор:

Гриниченко Дима

В сети опубликовали информацию о том, что министр инфраструктуры Владислав Криклий якобы мог употреблять кокаин на вечеринке, организованной олигархом Юрием Косюком. Об этом сообщили на сайте телеканала NewsOne.

В сети появились фотографии с закрытой вечеринки олигарха Косюка, – СМИ

Фото: Кабмин

На сайте телеканала NewsOne опубликованы снимки, на которых виден министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, за спиной которого на барной стойке голый по пояс танцует человек, похожий на олигарха Юрия Косюка. Также опубликованы фото белого порошка, похожего на кокаин, и кредитка с фотографией Криклия, которая лежит рядом.

Журналисты сообщают, что в сеть слили снимки, как Владислав Криклий развлекается на вечеринке у олигарха Юрия Косюка, где они якобы нюхают кокаин и танцуют полуголыми на столе.

Как отмечают журналисты, якобы на вечеринках Косюка вместе с Владиславом Криклием регулярно "отдыхают" "слуги народа" Давид Арахамия, Юрий Кисель, Юрий Аристов, член наблюдательного совета УЗ Адомас Аудицкас и другие.

На сайте также задались вопросом о том, как на публикацию данной информации отреагирует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Владислав Криклий возглавляет министерство инфраструктуры Украины с августа 2019 года. Он является одним из немногих министров, которые остались после увольнения Кабинета министров Алексея Гончарука в марте 2020 года. 

Ранее на сайте журнала "Фокус" опубликовали информацию о том, что на странице бывшей гражданской жены Владислава Криклия Татьяны Декало был обнародован пост о том, что министр инфраструктуры страдает от кокаиновой зависимости.

В сети появились фотографии с закрытой вечеринки олигарха Косюка, – СМИ - фото 2


В сети появились фотографии с закрытой вечеринки олигарха Косюка, – СМИ - фото 3

Ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько Владислав Криклий заработал за декабрь и январь. 


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Источник: https://www.facebook.com/100000703083710/posts/4153975297969199/?d=n
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