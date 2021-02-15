Стало известно, сколько заработал министр инфраструктуры Криклий за декабрь и январь

Стало известно, сколько составила заработная плата главы министерства инфраструктуры Владислава Криклия за декабрь 2020 года и январь 2021. Об этом сообщили в самом министерстве в ответ на информационный запрос журналиста "Комментариев".

Фото: Кабмин

Таким образом, зарплата Владислава Криклия за декабрь 2020 года составила 58 тысяч 986 гривен. За январь 2021 года министр инфраструктуры заработал 59 тысяч 110 гривен.

Владислав Криклий является одним из наиболее молодых украинских министров, заняв эту должность в возрасте 32 лет. Он возглавляет министерство инфраструктуры с августа 2019 года в Кабминах Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

Был начальником главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины с ноября 2015 года. С 2014 по 2015 год был советником главы МВД Арсена Авакова по вопросам внедрения информационных технологий. Также занимал должность заместителям начальника департамента ГАИ МВД.

На досрочных парламентских выборах в 2019 году баллотировался в Раду от партии "Слуга народа" и под 12 номеров в избирательном списке. До прихода в политику работал в инвестиционно-банковской сфере, а также компании "Tickets.ua", которая занимается автоматизацией процессов электронной оплаты платежей.

В ноябре 2020 года появлялась информация о том, что Криклия отстранили от встречи с премьер-министром Казахстана из-за якобы подделанного теста на COVID-19. Сам министр позже опровергал данную информацию.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, сколько заработал глава МОЗ Максим Степанов за декабрь и январь.

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