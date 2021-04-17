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В России задержали украинского дипломата: что произошло

ФСБ задержала в России украинского консула Александра Сосонюка

сегодня, 10:39
Автор:

Мокрик Анастасия

В российском городе Санкт-Петербург был задержан украинский консул Александр Сосонюк. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности России.   

В России задержали украинского дипломата: что произошло

В Санкт-Петербурге задержан украинский дипломат - фото: из открытых источников

По информации ФСБ, в пятницу, 16 апреля, в ходе встречи с гражданином Росси при получении информации закрытого характера, которая содержится в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, был задержан с поличным украинский дипломат – консул Генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербург Александр Сосонюк.

В пресс-службе ведомства отметили, что данная деятельность несла явно враждебный характер по отношению к РФ и является совершенно несовместимой со статусом дипломатического работника.

На данный момент ведется расследования. К дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. В Министерстве иностранных дел пока никак не прокомментировали ситуацию. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что консул посетил задержанных в Дубае украинок, фотографировавшихся голыми. Также издание информировало о том, Байден заявил, что пришло время положить конец российской агрессии.



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Источник: http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439220%40fsbMessage.html
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