В России задержали украинского дипломата: что произошло

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Мокрик Анастасия
В российском городе Санкт-Петербург
был задержан украинский консул Александр Сосонюк. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности России.
В Санкт-Петербурге задержан украинский дипломат - фото: из открытых источников
По информации ФСБ, в пятницу, 16
апреля, в ходе встречи с гражданином Росси при получении информации закрытого характера, которая содержится в базах данных правоохранительных органов и
ФСБ России, был задержан с поличным украинский дипломат – консул
Генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербург Александр Сосонюк.
В пресс-службе ведомства отметили, что данная деятельность несла явно
враждебный характер по отношению к РФ и является совершенно несовместимой со
статусом дипломатического работника.
На данный момент ведется расследования. К дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права. В Министерстве иностранных дел пока никак не прокомментировали ситуацию.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что консул посетил задержанных в Дубае украинок, фотографировавшихся голыми. Также издание информировало о том, Байден заявил, что пришло время положить конец российской агрессии.
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