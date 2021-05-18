В оккупированном Крыму обратились к Зеленскому: при чем тут «коммуналка»

Российским оккупантам, захватившим Крымский полуостров, не нравится желание Украины вернуть украденные "соседом" территории. Со стороны РФ регулярно звучат обвинения в "геноциде" крымчан, якобы устроенном украинской властью.



Зеленского упрекнули в том, что он платит "коммуналку" в бюджет Крыма. Фото из открытых источников

По словам главы оккупационной власти Крыма Сергея Аксенова, жители республики уже почувствовали всю "заботу" со стороны официального Киева. Непризнанного лидера АРК цитирует пропагандистский ресурс "РИА Новости".

Реакцию оккупантов вызвало недавнее выступление главы украинского государства Владимира Зеленского. Президент заверил, что в Украине делают все возможное, чтобы Крым вернулся на Родину.

Аксенов же критикует действия украинских властей, рассказывая о якобы устроенных различных "блокадах", включая общеизвестный запрет на водоснабжение Крыма. Представитель оккупационной власти заявил, что Киев также ограничивает крымчан в транспортном, энергетическом и даже продовольственном смысле.

По словам Аксенова, официальный Киев хочет вернуть себе Крымский полуостров как территорию, а до людей ему нет никакого дела. При этом политик возмущен постоянными обвинениями со стороны Украины в якобы "оккупации" Крыма.

Говоря на эту тему, Сергей Аксенов вспомнил о наличии имущества (квартиры вблизи Ялты, — ред.), принадлежащей первой леди Украины Елене Зеленской. Глава оккупационной власти Крыма подчеркнул, что бюджет региона все последние 7 лет получает плату за "коммуналку" от этого имущества. Аксенов задается риторическим вопросом, является ли это "вкладом в борьбу с оккупацией", о которой Зеленский регулярно говорит с высоких трибун.

Реакции от президента или членов его семьи пока не поступало.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что на Крымском полуострове снова зафиксировано передвижение российской военной техники. Больше подробностей — в нашем материале.

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