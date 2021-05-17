Крымская платформа: кто и почему может взять участие

Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что ряд мировых лидеров согласились принять участие в "Крымской платформе", которую намерены презентовать в августе, накануне Дня независимости Украины. Но фамилии их не называют, как утверждается, из-за реакции России. Верное ли это решение? Кто и почему может поддержать Крымскую платформу? Как этому противодействует и будет противодействовать Кремль? "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Крымская платформа. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Нужно консолидироваться, усиливать санкционное давление"

Политический эксперт Сергей Таран считает неправильным не оглашать фамилии участников грядущего саммита Крымской платформы, равно как список стран, готовых принять в ней участие.

"Международная позиция однозначна – Крым является частью Украины. Никто его российским не признаёт, за исключением несколько маргинальных стран, сателлитов России. Думаю, секретность списка участников связана не с боязнью российской реакции (она и так понятна), а с неготовностью Офиса президента представить данную Платформу как нечто внятное. Возможно, пока они сами не знают, что это будет за объединение, по каким принципам будет работать. Надеюсь, мы не увидим спектакля абсурда, когда список участников огласят лишь 22 или 23 августа, в день, когда анонсирован запуск Крымской платформы", — отмечает Сергей Таран.

Он уверен, что Россия как продолжала, так и продолжит противодействовать любым попыткам привлечь ее к ответственности за оккупацию Крыма.

"Кремль продолжит вбрасывать в общество пропагандистские штампы в стиле "в 2014-м в Киеве хунта захватила власть", "мы защищали русскоязычных", "мы не дали сделать Крым гаванью НАТО", "так решил народ Крыма" — и так далее. Будет осуществляться и дипломатическое давление на участников Крымской платформы. Но если бояться каких-то таких действий страны-агрессора, мир никогда не угомонит Россию. Так что нужно консолидироваться, усиливать санкционное давление. И выстраивать понятную стратегию по деоккупации Крыма", — считает Сергей Таран.

"Крымская платформа станет антипутинской коалицией"

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко поясняет, что Крымская платформа – диалоговая площадка для того, чтобы про Крым не забывали.

"Очевидно, цели деоккупации и реинтеграции в отношении Крыма для Украины имеют отдаленную перспективу и связаны с граничным ослаблением самой России, аж до ее дезинтеграции. Если кто считает такой сценарий фантастическим – Путин, в слепом безумии добиться реванша, способен удивить многих. Но сидеть сложа руки, наблюдая как рушится империя, контрпродуктивно. Нужно занимать проактивную позицию. Крымская платформа как раз и является элементом такой проактивности", — подчеркивает эксперт.

По мнению Валерия Кравченко, Крымскую платформу точно поддержат балтийские страны, Польша, Румыния, Грузия, Турция. Однозначную готовность демонстрируют Великобритания, Канада, США.

"По факту Крымская платформа станет не просто тематическим форумом, а и формализацией клуба друзей Украины, антипутинской коалицией, — считает Валерий Кравченко. — Если говорить про то, что сделает Кремль чтобы противодействовать ей – он уже это делает. Список недружественных стран, усиление военного потенциала на границе с Украиной – это всё шаги не только к эскалации, но и к своеобразному сдерживанию, как его видит Путин: "Сами нарисуем красные линии, и кто их перейдет — пожалеет". Крым однозначно является такой линией – Россия не видит себя ответчиком в этом вопросе. Она просто будет продолжать уходить от ответственности, заставляя всех смириться со статусом кво. Иначе Москва готова поднимать ставки – Украина, кибер-атаки, финансирование экстремизма в Европе, вмешательство в выборы... И как только западные страны будут проявлять малодушие, слабость – Путин будет идти в наступление, двигая пресловутые красные линии".

Поэтому, уверен эксперт, действительно интересен как формат Крымской платформы, так и состав участников (а также их представительство), особенно в канун 30-летия независимости Украины (что само по себе является раздражителем для Кремля) и в перспективе военных учений РФ Запад-2021.

Как сообщалось, Россия перебрасывает в аннексированный Крым тяжелое вооружение, о чем заявила миссия ОБСЕ.

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