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Главная Новости Политика Скандалы В Одессе представители "Батькивщины" и "За Майбутне" пытались украсть бюллетени
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В Одессе представители "Батькивщины" и "За Майбутне" пытались украсть бюллетени

На данный момент идет речь о возможности возбуждения по данному факту уголовного дела за фальсификацию, кражу, повреждение или уничтожение предвыборной документации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет

сегодня, 22:22
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Одессе продолжаются скандалы накануне местных выборов: так, в Суворовском районе города пытались украсть избирательные бюллетени под предлогом их передачи на избирательный участок. Об этом сообщает "Таймер" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Одессе представители "Батькивщины" и "За Майбутне" пытались украсть бюллетени

Известно, что сегодня, 23 октября члены избиркомаучастка № 511347 от округа № 2 (Суворовский район Одессы, улицы Пестеля, Парковая, Зоринская, Нечуй-Левицкого) прибыла в районную избирательную комиссию с целью получения избирательных бюллетеней — якобы на весь участок. Однако как оказалось, комиссия их на это не уполномочивала. По сути, указанные члены комиссии решили безосновательно завладеть бюллетенями в своё личное распоряжение.

По информации, полученной от "Таймера", бесчинствами занимались представители партий "За майбутне" и "Батькивщины", а также представитель в комиссии кандидата в мэры от "За Майбутне" Калинчука.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что “Команда Днепра” требует перенести местные выборы из-за эпидемиологической ситуации в Днепре и Украине.


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