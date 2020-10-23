В Одессе представители "Батькивщины" и "За Майбутне" пытались украсть бюллетени

В Одессе продолжаются скандалы накануне местных выборов: так, в Суворовском районе города пытались украсть избирательные бюллетени под предлогом их передачи на избирательный участок. Об этом сообщает "Таймер" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что сегодня, 23 октября члены избиркомаучастка № 511347 от округа № 2 (Суворовский район Одессы, улицы Пестеля, Парковая, Зоринская, Нечуй-Левицкого) прибыла в районную избирательную комиссию с целью получения избирательных бюллетеней — якобы на весь участок. Однако как оказалось, комиссия их на это не уполномочивала. По сути, указанные члены комиссии решили безосновательно завладеть бюллетенями в своё личное распоряжение.

По информации, полученной от "Таймера", бесчинствами занимались представители партий "За майбутне" и "Батькивщины", а также представитель в комиссии кандидата в мэры от "За Майбутне" Калинчука.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что “Команда Днепра” требует перенести местные выборы из-за эпидемиологической ситуации в Днепре и Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!