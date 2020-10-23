В Одессе представители "Батькивщины" и "За Майбутне" пытались украсть бюллетени

Язык
BTC/USD
12901.74
ETH/USD
408.84
LTC/USD
55.56
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.70
RUB/UAH
0.38
Дмитрий Симоненко
В Одессе
продолжаются скандалы накануне местных выборов: так, в Суворовском районе города
пытались украсть избирательные бюллетени под предлогом их передачи на
избирательный участок. Об этом сообщает "Таймер" со ссылкой на источники
в правоохранительных органах.
Известно,
что сегодня, 23 октября члены избиркомаучастка № 511347 от округа № 2
(Суворовский район Одессы, улицы Пестеля, Парковая, Зоринская, Нечуй-Левицкого)
прибыла в районную избирательную комиссию с целью получения избирательных
бюллетеней — якобы на весь участок. Однако как оказалось, комиссия их на это не
уполномочивала. По сути, указанные члены комиссии решили безосновательно
завладеть бюллетенями в своё личное распоряжение.
По информации, полученной от "Таймера", бесчинствами занимались представители партий "За майбутне" и "Батькивщины", а также представитель в комиссии кандидата в мэры от "За Майбутне" Калинчука.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что “Команда Днепра” требует перенести местные выборы из-за эпидемиологической ситуации в Днепре и Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости