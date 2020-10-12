“Команда Днепра” требует перенести местные выборы из-за эпидемиологической ситуации в Днепре и Украине

Представители политической партии "Команда Днепра" выступили с заявлением о переносе местных выборов-2020 в Украине в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной болезни. По словам кандидата в мэры Днепра от политсилы Дмитрия Семеренко, избиратели должны иметь возможность проголосовать в более безопасное для них время.





"Можно по-разному относиться к коронавирусу, но статистика заболеваемости не врет. На сегодняшний день в Днепропетровском регионе ежедневно фиксируется около 300 заболевших, и с каждым днем эта цифра растет. Город давно находится в "оранжевой" зоне, и уверенно движется к "красной". Наши больницы заполнены, персонала не хватает. В этих условиях провести выборы будет максимально сложно. Ведь собрать тысячи человек и пропустить их через замкнутое пространство избирательных участков означает подставить их жизни под угрозу. Мы обращаемся к Верховной Раде Украины, ко всем политическим партиям, к властям города с заявлением, что местные выборы должны быть перенесены и проводиться в более безопасное для нашего населения время", - сказал Дмитрий Семеренко.





В свою очередь, кандидат в депутаты Днепровского горсовета от партии "Команда Днепра" Николай Саляев сообщил, что через 5-7 дней после проведения местных выборов нас ждет катастрофа с заболеваемость коронавирусом. Экспериментировать с жизнями украинцев нельзя, а способа дать людям проголосовать безопасно на данный момент нет.





" Мы очень пристально следим за ситуацией с распространением коронавируса в Днепре и области. Это вопрос безопасности наших родных, близких, знакомых и всех граждан Украины. С 1 августа 2020 года на сегодняшний день заболеваемость в регионе выросла в 16 раз. На данный момент в Днепропетровской области зафиксировано 4166 заболевших коронавирусом. Впереди нас ждут местные выборы… Замкнутое пространство избирательных участков — идеальная почва для распространения COVID-19. Поэтому, через 5-7 дней после местных выборов мы получим катастрофу, — говорит политик. - Наша команда хочет пойти на выборы и победить, но сейчас нужно принимать серьёзные решения. Взвесив все "за" и "против", мы решили, что не можем экспериментировать с жизнями украинцев: идти на выборы опасно. И мы не видим способа безопасно дать людям проголосовать. Поэтому, просим перенести местные выборы ".





Николай Саляев отметил, что выборы будет уместно провести тогда, когда показатели заболеваемости начнут демонстрировать стойкую тенденцию к спаду.

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