“Команда Днепра” требует перенести местные выборы из-за эпидемиологической ситуации в Днепре и Украине

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Станислав Молчанов
Представители политической партии "Команда Днепра" выступили с заявлением о переносе местных выборов-2020 в Украине в связи со сложившейся ситуацией с распространением коронавирусной болезни. По словам кандидата в мэры Днепра от политсилы Дмитрия Семеренко, избиратели должны иметь возможность проголосовать в более безопасное для них время.
"Можно по-разному относиться к коронавирусу, но статистика заболеваемости не врет. На сегодняшний день в Днепропетровском регионе ежедневно фиксируется около 300 заболевших, и с каждым днем эта цифра растет. Город давно находится в "оранжевой" зоне, и уверенно движется к "красной". Наши больницы заполнены, персонала не хватает. В этих условиях провести выборы будет максимально сложно. Ведь собрать тысячи человек и пропустить их через замкнутое пространство избирательных участков означает подставить их жизни под угрозу. Мы обращаемся к Верховной Раде Украины, ко всем политическим партиям, к властям города с заявлением, что местные выборы должны быть перенесены и проводиться в более безопасное для нашего населения время", - сказал Дмитрий Семеренко.
В свою очередь, кандидат в депутаты Днепровского горсовета от партии "Команда Днепра" Николай Саляев сообщил, что через 5-7 дней после проведения местных выборов нас ждет катастрофа с заболеваемость коронавирусом. Экспериментировать с жизнями украинцев нельзя, а способа дать людям проголосовать безопасно на данный момент нет.
Николай Саляев отметил, что выборы будет уместно провести тогда, когда показатели заболеваемости начнут демонстрировать стойкую тенденцию к спаду.
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