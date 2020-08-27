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Главная Новости Политика Скандалы В Грузии с нетерпением ожидают возвращения Саакашвили: "Его ждет тюрьма"
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В Грузии с нетерпением ожидают возвращения Саакашвили: "Его ждет тюрьма"

Глава Минюста Грузии Тея Цулукиани напомнила о нескольких приговорах по уголовным делам против экс-президента

сегодня, 16:20
Автор:

Екатерина Белоброва

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что ее очень обрадовало обещание экс-президента и действующего украинского политика  Михаила Саакашвили вернуться на историческую родину. Об этом передает издание "Украинская правда".

По словам министра, наибольший восторг возвращение Саакашвили вызовет у сотрудников правоохраниительных органов. 

В Грузии с нетерпением ожидают возвращения Саакашвили: "Его ждет тюрьма"

"Мы, конечно же, будем приветствовать, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и приедет в Грузию. Его ждет процедура задержания на границе и грузинская тюрьма", - отметила  Цулукиани.

Также она напомнила, что на сегодня бывший грузинский президент имеет статус разыскиваемого преступника, против которого суд вынес несколько приговоров по заключению в тюрьме.

Отмечается, что Саакашвили намерен вернуться в Грузию, поскольку там начался предвыборный сезон в парламент. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Саакашвили начал в традиционно острой манере критиковать действующую украинскую власть во главе с президентом, что говорит о несогласии известного реформатора с работой команды Владимира Зеленского.


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