Саакашвили "наехал" на Офис президента

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили продолжает критиковать украинскую власть. Гневный пост политика появился у него на странице в "фейсбуке".

"Исполнительный комитет подготовил очень много предложений по законопроекту "О функционировании электронного кабинета и упрощения отчетности физических лиц-предпринимателей". Наши рекомендации могли бы значительно улучшить жизнь налогоплательщикам, что помогло бы всем проще пережить экономический кризис. Параллельно такие же правки и советы писали в другой части Офиса президента. Если пройдут их рекомендации в парламенте, то это точно не будет желанием Зеленского все упростить, интересы простого населения точно не будут учтены", - написал Саакашвили.

Также политик считает, что подобные инициативы - это просто профанация.

"То, что предложили в Офисе президента - это не желание и цель Зеленского, а лишь профанация и имитация изменений. К сожалению, я должен это констатировать", - подытожил глава Исполкома реформ.





Как ранее писали "Комментарии", Саакашвили высказал свое отношение к легализации игорного бизнеса в Украине.

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