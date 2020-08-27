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Саакашвили возвращается в Грузию

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили сказал, что считает Украину домом, но ему пора возвращаться на родину

сегодня, 13:54
Автор:

Елена Волкова

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Об этом сообщают  РИА Новости.

СМИ, цитируя Саакашвили, пишет, что ему больно смотреть новости из родной Грузии, поэтому "настало время вернуться".

Саакашвили возвращается в Грузию

На своей странице в “Фейсбук” политик написал следующее:

“Я грузин. Я украинец. Я всегда буду иметь два дома. Я всегда чувствовал обязанность помогать обоим моим народам. Именно поэтому я никогда не прекращал активное участие в политической жизни обеих стран. Когда я был президентом Грузии, то принимал участие в Майдане и активно защищал интересы Украины на международной арене. Когда я приехал в Украину в 2013 году и физически находился здесь, я непрерывно участвовал в деятельности моей партии в Грузии. Я уверен, что так будет и в будущем: где бы я ни был, я всегда буду верным сыном двух дружественных стран - Грузии и Украины. Я всегда буду помогать двум своим народам становиться еще лучше, еще успешнее. Это мой долг. Это мой путь. Это моя судьба”.

О возвращении в Грузию Саакашвили сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook, но посмотреть его можно только с территории Грузии.

Ранее мы сообщали, что председатель исполнительного комитета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили убежден, что его персона не исчезнет из политической повестки Европы, а вот Грузия с этой точки зрения находится в куда более сомнительном положении.


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