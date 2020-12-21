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Главная Новости Политика Скандалы В городах Украины прошли студенческие протесты против назначения Сергея Шкарлета
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В городах Украины прошли студенческие протесты против назначения Сергея Шкарлета

Протесты прошли мирно, длились мероприятия около часа

сегодня, 22:45
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Киеве и Одессе произошли протесты студентов против назначения Сергея Шкарлета главой министерства образования. 

В городах Украины прошли студенческие протесты против назначения Сергея Шкарлета

Так, известно, что в Киеве около полусотни человек в правительственном квартале бушевали, устроив "фаер-шоу". В Одессе количество протестующих было меньше — около 20 человек. На акции протеста активисты скандировали "Шкарлет — чёрт" и "Зелю геть".

Известно, что нового министра образованию обвиняют в том, что в период, когда от только выполнял обязанности, работники сферы образования не получили средств индзащиты от коронавируса, кроме того, якобы по его педагоги не получат повышения зарплат в будущем, 2021 году.

Кроме того, общественность возмущена, что Сергей Шкарлет не признал того факта, что его научные работы являются полнейшим плагиатом. 

Также активисты вспомнили нынешнему министру МОН такие "грешки", как его принадлежность в свое время "Партии регионов", покупку автомобиля за бюджетные деньги учебного заведения, где он работал, за то, что он рассматривает вариант отмены ВНО. Кроме того, известно, что  его кандидатура не была поддержана профильным комитетом Рады.


Ранее "Комментарии" писали о том, что новоизбранного министра образования и науки Сергея Шкарлета не признают легитимным представители оппозиции. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

Кроме того, портал писал о том, что профильный комитет Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета на министерскую должность. 



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Источник: https://t.me/pavlovskynews/7546
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