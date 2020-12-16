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Образовательный комитет против назначения Шкарлета на должность министра

Верховная рада примет решение завтра

сегодня, 18:13
Автор:

Елизавета Черных

Профильный комитет Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета на министерскую должность. 

Образовательный комитет против назначения Шкарлета на должность министра

ФОТО: Из открытых источников

Секретарь комитета и народный депутат Наталья Пипа также сообщила о том, что парламент будет принимать решение по поводу назначения министра завтра. 

"Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования. Рекомендовал зала ВРУ завтра определиться. Поэтому ответ мы получим завтра в зале ", — написала парламентарий на странице в Facebook. 

Депутат также сообщила, что только пять членов образовательного комитета из 11 поддержали кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки. 

Как было известно ранее, 17 ноября парламент принял закон, который предусматривает сужение полномочий исполняющих обязанности министров и разрешает временное исполнение обязанностей в течении 30 дней. В связи с этим заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала о кадровых вопросах, которые будут рассматривать в Верховной раде на этой неделе. Они будут касаться назначений министра образования и науки и министра энергетики. 

Ранее издание "Комментарии"рассказывало о введении платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере oрганизации и прoведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей и на что государство планирует потратить полученные средства. 








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Источник: https://life.pravda.com.ua/society/2020/12/16/243410/
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