Образовательный комитет против назначения Шкарлета на должность министра

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Елизавета Черных
Профильный комитет Верховной рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру временно исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета на министерскую должность.
ФОТО: Из открытых источников
Секретарь комитета и народный депутат Наталья Пипа также сообщила о том, что парламент будет принимать решение по поводу назначения министра завтра.
Депутат также сообщила, что только пять членов образовательного комитета из 11 поддержали кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
Как было известно ранее, 17 ноября парламент принял закон, который предусматривает сужение полномочий исполняющих обязанности министров и разрешает временное исполнение обязанностей в течении 30 дней. В связи с этим заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала о кадровых вопросах, которые будут рассматривать в Верховной раде на этой неделе. Они будут касаться назначений министра образования и науки и министра энергетики.
Ранее издание "Комментарии"рассказывало о введении платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере oрганизации и прoведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей и на что государство планирует потратить полученные средства.
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