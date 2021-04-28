Увольнение Коболева выгодно «Газпрому» и Фирташу, – Сергей Фурса

Увольнение главы правления НАК "Нафтогаз Украины" играет на руку российскому ПАО "Газпром" и структурам олигарха Дмитрия Фирташа. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook эксперт Сергей Фурса.



Сергей Фурса рассказал, кому выгодно увольнение Андрея Коболева

"Кто больше празднует увольнение Коболева? Кроме одного украинского министра? Правильно – "Газпром". И Фирташ. Позиции которого за последние годы, в первую очередь благодаря реформе рынка газа, были подорваны. Но теперь Коболев уволен. А Фирташ и "Газпром" открывают шампанское. Ведь в Украине уволили человека, которого ненавидели в Кремле. Который вместе с командой изменил лицо газового рынка Украины. Который вместе с командой пошел в Стокгольм и унизил там Газпром", – отмечает Сергей Фурса.

По мнению эксперта, отчетность "Нафтогаза" за 2020 год стала лишь поводом для правительства, чтобы снять с должности Андрея Коболева.

"Отчетность – просто повод. Не причина. Просто нужна была дымовая завеса. Ее дождались. И пошли в наступление. Пошли не по закону. Пошли против договоренностей с нашими западными партнерами. Пошли против программы МВФ", – пишет эксперт.

Сергей Фурса обращает внимание, что во время увольнения главы "Нафтогаза" правительство пренебрегало корпоративного управления.

"Коболева уволили, несмотря на действующий контракт. Несмотря на то, что нет полномочий увольнять. Несмотря на то, что есть независимый Наблюдательный Совет. Который и должен защищать госкомпании от "хотелок" украинских политиков. Но "хотелки" политиков побеждают", – объясняет эксперт.

Сергей Фурса подчеркивает, что одной из причин якобы плохой отчетности НАК, на которую ссылаются в Кабмине, стали долги компаний Дмитрия Фирташа.

"Причина – долги Фирташа. Ему сказали, что можно не платить, ведь коронавирус. Ну вот он и не платил", – пишет эксперт.

Ранее компания "Нафтогаз" опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что увольнение Андрея Коболева – юридическая манипуляция.

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