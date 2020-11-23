Украинская делегация попала в международный скандал из-за поддельных ПЦР-тестов: казахские власти в обиде

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Дмитрий Симоненко
Как сообщают казахстанские СМИ, украинская делегация под председательством Министра инфраструктуры страны Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского серьезно опозорилась. Причина – украинских чиновников поймали на обмане.
Дело в том, что одно из требований принимающей стороны при переговорах министров двух стран в столице Казахстана было обязательное предоставление справки об отсутствии в организме украинских чиновников коронавирусной инфекции. Во время подготовки к мероприятию служба протокола премьер-министра Казахстана Аскара Мамина каким-то образом обнаружила, что представленные украинской стороной медицинские документы являются поддельными, после чего встреча на высшем правительственном уровне была отменена.
Известно, что украинский премьер Денис Шмыгаль лично принес извинения своему казахскому коллеге из-за выходки делегации, но Мамин отказался их принимать.
В свою очередь, казахские СМИ не преминули поерничать в адрес высокопоставленных украинцев. Их сравнили с Остапом Бендером.
Не удержался от комментариев казахстанскому изданию и известный одесский журналист Юрий Ткачев:
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