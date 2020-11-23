Украинская делегация попала в международный скандал из-за поддельных ПЦР-тестов: казахские власти в обиде

Как сообщают казахстанские СМИ, украинская делегация под председательством Министра инфраструктуры страны Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского серьезно опозорилась. Причина – украинских чиновников поймали на обмане.

Дело в том, что одно из требований принимающей стороны при переговорах министров двух стран в столице Казахстана было обязательное предоставление справки об отсутствии в организме украинских чиновников коронавирусной инфекции. Во время подготовки к мероприятию служба протокола премьер-министра Казахстана Аскара Мамина каким-то образом обнаружила, что представленные украинской стороной медицинские документы являются поддельными, после чего встреча на высшем правительственном уровне была отменена.

Известно, что украинский премьер Денис Шмыгаль лично принес извинения своему казахскому коллеге из-за выходки делегации, но Мамин отказался их принимать.

В свою очередь, казахские СМИ не преминули поерничать в адрес высокопоставленных украинцев. Их сравнили с Остапом Бендером.

"В общем, как говорил Остап Бендер, "всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице". Наверняка, и поддельные справки на Украине наловчились подмахивать где-то в окрестностях. То ли Криклий поскупился, то ли еще что, но в Казахстане обман раскрыли на счет раз. И сильно удивились. Потому что министр и посол с поддельными документами – это, согласитесь, явление редкое. Даже для Украины", — пишет одно из изданий страны.

Не удержался от комментариев казахстанскому изданию и известный одесский журналист Юрий Ткачев:

"Украина — это такая страна, где среднестатистический человек, когда слышит, что нужна какая-то справка, первым делом пробивает, как её можно купить. Потому что купить в любом случае проще и зачастую дешевле…, чем сделать по закону — так устроена Украина. А иногда сделать по закону и вовсе невозможно — только купить. И чиновники, принимающие у тебя справку, в 90 % случаев знают, что она купленная, и относятся к этому лояльно, ведь и сами торгуют справками. История на самом деле проста как пять копеек и свидетельствует о том, что Криклий — настоящий украинец… Но он не учёл, что принимать её будут не в Украине. Где не все торгуют справками и не всеми справками торгуют", — пишет представитель СМИ.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Украина и Казахстан подписали Меморандум о создании инновационных технологий и информационных систем





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