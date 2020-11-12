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Украина и Казахстан подписали Меморандум о создании инновационных технологий и информационных систем

Меморандум вступает в силу с даты его подписания

сегодня, 16:10
Автор:

Диденко Светлана

В Нур-Султане подписан Меморандум между министерствами Украины и Казахстане.

Украина и Казахстан подписали Меморандум о создании инновационных технологий и информационных систем

Фото: Міністерство інфраструктури України

Сегодня, 12 ноября, в столице Казахстана Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и Вице министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Берик Камалиев подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере создания инновационных технологий и информационных систем о порядке обмена разрешениями на осуществление международных грузовых автоперевозок.

Подписание меморандума происходило в рамках официального визита Министра инфраструктуры Украины в Казахстан.

"Укрепляем торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Казахстаном. Только вместе с моим коллегой — Вице министром индустрии и инфраструктурного развития Бериком Камалиевым заключили Меморандум о сотрудничестве в сфере обмена разрешениями на международные автоперевозки", — сообщает Министр инфраструктуры Украины.

Также Криклий сообщает, что стороны хотят углубить сотрудничество для быстрого и беспрепятственного движения грузов между странами. Сообщается, что планируется введение цифровых разрешений на автоперевозки.

Меморандум предусматривает совместную работу, которая упростит процедуру обмена разрешениями на осуществление международных автоперевозок. Согласно документу предусматривается перевод бумажных бланков и разрешений в электронную форму. Стороны договорились обмениваться опытом и данными для взаимной обеих стран

Отмечается, что документ вступает в силу с даты его подписания.

В Мининфраструктуры сообщают, что переход на цифровой формат будет способствовать развитию транспортной отрасли, экономике и товарооборота как в Украине, так и Казахстане.

Издание "Комментарии" сообщали, для чего полицию вооружают электрошокерами.


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Источник: https://mtu.gov.ua/news/32369.html
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