Извинение Зеленского перед Кадыровым: чем обернется ответ президента Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского “подтвердить” принесенные им около полутора лет назад извинения за то, что в одном из шоу студии “Квартал 95” показали юмористический ролик, имеющий к нему отношение. Также он призвал Зеленского сделать первый шаг для выстраивания якобы “добрососедских отношений между Москвой и Киевом”. Почему вдруг сейчас и как должен (и собственно должен ли) реагировать Офис президента Украины - на эти вопросы “Комментариям” ответили эксперты.





Запугивание Украины

Ветеран, военный и политический эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко уверен, что мы являемся свидетелями информационной операции России по запугиванию Украины.



"Учения у наших границ, сборы резервистов, активность в Крыму, обострение на Донбассе, спланированные "утечки информации" о возможной атаке, – перечисляет эксперт. – Теперь вот заявления Кадырова… Всё это – звенья одной цепи. Кремль запугивает украинскую власть, давит на нее. Прекрасно понимая, что реакция общества будет не на стороне президента Украины".



Целью данной информационной операции Юрий Кочевенко называет принуждение официального Киева к принятию решений, которые прямо противоречат интересам Украины.



"Речь о прямых переговорах с донбасскими боевиками, а также о пуске воды в Крым", – поясняет эксперт.

"Инициатива Кремля"

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук отмечает: "Очень похоже на то, что это не инициатива самого Кадырова, а Кремля и Путина. Таким образом, Путин посылает Зеленскому вполне определенный политический сигнал, что будет дальше. Ведь от него Москва ожидала одного, а на поверку выходит совсем другое. Пропутинская марионетка Кадыров, по сути, поднимает не личностный или религиозный вопрос, а политический и международный".

Виктор Каспрук не исключает, что ни Путин, ни Кадыров не понимают, что Зеленский до того, как стал президентом Украины, и Зеленский, который уже стал президентом Украины, – это совсем разные люди.

"А президентам такие вопросы и в таком тоне просто не задают, – поясняет эксперт. – Хотя это политическая "предъява" не только Зеленскому, но и всей Украине. И тут Москва играет в беспроигрышную игру. Если Зеленский ответит, то он этим самым понижает свой президентский статус и признает себя ровней руководителю одной из многих российских автономий. А если не ответит и проигнорирует, то Кадыров будет публично заявлять, что он трус и прячется за свою президентскую должность. Похоже на то, что Путин дал команду политически "мочить" и дискредитировать Зеленского".

Но если Зеленский возьмет паузу и всё-таки ответит Кадырову миролюбиво, то можно прогнозировать, что этим он на треть понизит свой политический рейтинг, - считает Виктор Каспрук.

"Хотя есть и другой вариант, – отмечает он. – Подобное заявление можно вполне квалифицировать как прямую угрозу главе государства. И реагировать на нее – в соответствии с законами Украины".

Отвлечь общественность

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев не считает эту историю серьезной.

"Шутки, извинения, переизвинения, вся эта чушь... У нас по официальной статистике 500 тысяч безработных. Неофициально - 4 миллиона. Вот, чем должны заниматься власти, – отмечает Даниил Богатырев. – Людям не на что жить и негде работать. А нам скармливают какую-то полову про Кадырова, заявления, извинения, и прочую чушь. С таким же успехом можно говорить о фейковой "беременности" Мендель или о болезни Елены Зеленской".

По мнению эксперта УИП, следует понять, что для государственной политики все эти темы из разряда "светская хроника" не имеют абсолютно никакого значения. Они нацелены на отвлечение общественного внимания.

"Вот сейчас все будут обсуждать заявления Кадырова, а у нас, между прочим, процесс мирного урегулирования на Донбассе зашел в тупик. Вот, что важно", – резюмирует Даниил Богатырев.

Как ранее сообщали “Комментарии”, президент России Владимир Путин недавно заявил о происхождении украинского языка. По его мнению, до XIII столетия у россиян и украинцев - “единого народа” - не было никакой разницы в языке, а первые различия возникли в XVI веке, когда часть украинцев оказалась в плену. Более того, по мнению Путина, “украинский фактор” начал “разыгрываться” якобы накануне Первой мировой войны австрийскими спецагентами. На вопрос, правдивы ли слова российского лидера, ответил известный профессор-украинист - австрийский ученый Михаэль Мозер.



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