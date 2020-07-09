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У Порошенко прокомментировали разговор с Путиным

"Европейская солидарность" все отрицает

сегодня, 17:22 comments511
Автор:

Владимир Лавский
У Порошенко прокомментировали разговор с Путиным

В партии пятого президента Украины назвали фейком и манипуляцией видеозаписи, на которых Петр Порошенко общается с Владимиром Путиным в 2015 году. Об этом сообщает "Украинская правда". 

"На протяжении последних шести лет фейки - это постоянный инструмент российской гибридной войны против Украины и против личности Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске" до "убийства Порошенком своего родного брата". "Разговор" с Путиным, опубликованный выпускником Высшей школы КГБ, из этой же серии. Это мастерски сделанный фальсификат, как и те разговоры будто с Байденом", - идет речь в заявлении. 

По мнению пресс-службы "Европейской солидарности", таким образом Кремль мстит Порошенко.

"Это месть Кремля за то, что пятый президент Украины в качестве Верховного главнокомандующего не позволил Владимиру Путину реализовать в Украине стратегические цели Кремля", - подытожили в пресс-службе. 

Ранее "Комментарии" узнали у экспертов, кто стоит за сливом записей Порошенко-Путина и каковы будут последствия. 


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