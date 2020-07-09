Пленки Порошенко-Путина: кто стоит за сливом записей и каковы последствия

Эксперты оценили для издания "Комментарии" новую порцию "пленок Деркача", на которых люди с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Владимира Путина, мило общаются весной 2015 года. Так, на обнародованных пленках собеседники говорят о переговорах по Донбассу, рейтингах Порошенко, шутят, поздравляют друг друга с грядущим 1 мая и – тепло прощаются.

"Для пятого президента власть всегда была инструментом для зарабатывания денег"

Политолог Андрей Золотарев не согласен с теми, кто утверждает, будто пленки для обнародования передали представители ФСБ.

"Источники происхождения данных архивов находятся в Украине, где всё продается и покупается, – говорит эксперт. – Не удивительно, что рано или поздно такие записи всплывают… Вердикт о достоверности записей должны выносить специалисты. Но голос воркующего с Путиным человека с голосом Порошенко очень похож на голос Порошенко".

По мнению Андрея Золотарева, для Порошенко не было бы ничего критичного в такого рода записях, если бы он был ограничен, а не думал одно, говорил второе, делал третье.

"Если бы Порошенко пояснил народу Украины, зачем он поднял (и настолько!) тарифы в Украине, что произошло в Крыму, почему ему важно было умиротворить Путина – другое дело. Но ведь пятый президент – чемпион по лицемерию и цинизму! Впрочем, вряд ли записи кардинально что-то изменят в головах порохоботов. Если факты противоречат их картине мира – тем хуже для фактов. Те, кто вынес Порошенко политический приговор на прошлых выборах, лишь укрепятся в своем мнении. А вот ряд потенциальных сторонников из правого политического крыла Порошенко, пытающийся примерить лавры суперпатриота, может потерять".

Политолог считает, что для пятого президента власть всегда была инструментом для зарабатывания денег, а не возможностью реализовать те или иные политически и экономические программы.

"У Порошенко сейчас три задачи. Первая – стать оппозиционером №1. Вторая – консолидировать вокруг себя националистический электорат центра и запада страны (под это, похоже, подтянули Турчинова). Третья – нивелировать все обвинения против себя, придав им политический окрас, – поясняет Андрей Золотарев. – Эти записи ударят по второй части задач. Здравомыслящие представители правого сегмента политики в очередной раз увидят в нем торгаша и "циничного барыгу", который пытается использовать их в качестве полезных (для себя) патриотов".

Эксперт уверен, что продолжение пленок будет, ставя в неудобное положение не только прошлую, но и нынешнюю власть.

"Самое горячее подтянут ближе к осени, усиливая общественный запрос на наказание для Порошенко. И это будет ставить на растяжку Зеленского", – прогнозирует политолог.

"Теоретически Коломойский может быть заинтересован в ударах по пятому президенту"

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко напоминает, что Деркача позиционируют как политика пророссийского толка. Но это не значит, что за пленками стоит РФ.

"Отец Деркача занимал высокие должности в украинских спецслужбах. А такие связи не пропадают. Так что возможность получить пленки у нардепа была, – отмечает Игорь Петренко. – Интересно и то, что он сейчас считается достаточно близким человеком к Игорю Коломойскому. А тот много чего может припомнить Порошенко, включая историю с ПриватБанком. И теоретически Коломойский может быть заинтересован в ударах по пятому президенту".

Не исключает эксперт и то, что это может быть "ответкой" украинских спецслужб на начавшиеся сыпаться "дела Порошенко", с которыми не справляется ГБР.

"Мы видим цепочку событий: массовые производства касательно Порошенко, судебные разбирательства, рассыпание некоторых дел… Как вариант – решили качнуть волну в другую сторону, – поясняет представитель МЦПИ. – Мол, пусть тут у нас промашка, но – послушайте только, как Порошенко говорит с Путиным вскоре после трагедии с Дебальцево. Понятно, что ничего преступного на пленках нет. Но есть моральный аспект. Оказывается, весь такой патриот-патриот Порошенко, может спокойно общаться с Путиным".

Игорь Петренко сомневается, что пленки сильно ударят по рейтингу пятого президента.

"Те, кто поддерживает Порошенко, слепо в него верят (ядро – около 15%, плюс еще условные 5%, если он суме подобрать весь правый электорат), будут говорить, что это спецоперация Кремля, что подобных разговоров не было, – отмечает эксперт. – Ну, а те, кто хейтерит Порошенко, условные 50-70% в очередной раз убедятся в его неискренности и в правильности своего выбора прошлой весной в пользу Зеленского".

"Украинским политикам нужно заставить себя реагировать открыто, компетентно и взвешено"

Политолог Андрей Мишин считает, что "слив", скорее всего, за деньги, идет от бывших сотрудников охраны президента.

"Петр Алексеевич давно стал "тефлоновым" для подобных атак со своими "верными последователями" и 15-20% электоральной поддержкой, – отмечает эксперт. – Криминального и морального состава преступления в записях нет. Наоборот, на дипломатическом языке принято ругаться через мнимые поздравления и пожелания. Многие знают такое протокольную фразу "у вас хороший галстук" в значении "отстаньте от меня"... Кто может стоять за информационной атакой? В первую очередь, американские партнеры Деркача. Другие внешние игроки, заинтересованные в дестабилизации ситуации в стране. Политические оппоненты Порошенко, вплоть до обычных рейдеров, которым "состояние шоколадного короля" не дает спокойно спать".

По мнению Андрея Мишина, Украина сегодня является удобным информационным резонатором для внешних игроков. И надо научиться держать подобного рода "сливы".

"Во-первых, украинским политикам нужно заставить себя реагировать открыто, компетентно и взвешено. Во-вторых, заставлять говорить главных лиц (в этом случае ждем комментариев Петра Порошенко с новой детальной, интересной информацией). Главное: не оправдываться, не отмалчиваться, не врать (разоблачат), не очернять в ответ", – считает эксперт.

Напомним, Порошенко напомнил Зеленскому о судьбе Януковича.

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