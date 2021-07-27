logo
Русский Українська

BTC/USD

38248.03

ETH/USD

2280.37

LTC/USD

133.55

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Украинский нардеп рассказал кто блокирует ТСК по делу вагнеровцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский нардеп рассказал кто блокирует ТСК по делу вагнеровцев

Власть продолжает затягивать с проведением конференции ТСК по резонансному делу

сегодня, 17:10
Автор:

Станислав Молчанов

Народный депутат Укрианы от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявляет, что комиссия по делу вагнеровцев не берет на рассмотрения проекты, подготовленные оппозиционными политиками. Об этом сообщает 112.

Украинский нардеп рассказал кто блокирует ТСК по делу вагнеровцев

Марьяна Безуглая - фото: Слуга Народа

По мнению Кузьмина, вместо расследования и поиска виновных комиссия попросту убивает время.

"Таким образом, ни подготовленный мной проект плана работы ТСК по делу "вагнеровцев", ни проекты запросов о предоставлении необходимой информации комиссией не рассмотрены, не согласованы и не утверждены. Таким образом Комиссия гарантированно потратит впустую четыре месяца из шести, отведённых Радой до первого отчета ТСК, а он, как известно, назначен на ноябрь. ТСК фактически возобновит свою работу лишь в сентябре, т. е. за два месяца до дня, в который нужно предоставить Раде отчет о результатах расследования", — говорит Кузьмин.

Нардеп считает, что провальная организация работы комиссии может не только пагубно сказаться на внутреполитической кухне, но и выйти боком на международной арене.

"Не сложно представить реакцию украинского и международного сообщества на такой позорный результат расследования дела "вагнеровцев". Комиссию обвинят в саботаже расследования и в умышленном сокрытии преступников, сорвавших спецоперацию по задержанию наемников. Такими преступниками прогнозируемо назовут руководителя Офиса Президента и самого Президента. Это может стать началом импичмента. Похоже, деятельность ТСК Безуглой будет расследовать уже другая Комиссия, созданная новой Радой", — добавил Ренат Кузьмин.

Украинский политик резюмировал, что в составе ТСК могут быть заинтересованные люди, которые будут делать все для того, чтобы преступники избежали уголовной ответственности за содеянное.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/mnenie/sluga-naroda-bezuglaya-blokiruet-rabotu-tsk-po-delu-vagnerovcev-585733.html
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ