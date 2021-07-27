Украинский нардеп рассказал кто блокирует ТСК по делу вагнеровцев

Народный депутат Укрианы от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявляет, что комиссия по делу вагнеровцев не берет на рассмотрения проекты, подготовленные оппозиционными политиками. Об этом сообщает 112.

Марьяна Безуглая - фото: Слуга Народа

По мнению Кузьмина, вместо расследования и поиска виновных комиссия попросту убивает время.

"Таким образом, ни подготовленный мной проект плана работы ТСК по делу "вагнеровцев", ни проекты запросов о предоставлении необходимой информации комиссией не рассмотрены, не согласованы и не утверждены. Таким образом Комиссия гарантированно потратит впустую четыре месяца из шести, отведённых Радой до первого отчета ТСК, а он, как известно, назначен на ноябрь. ТСК фактически возобновит свою работу лишь в сентябре, т. е. за два месяца до дня, в который нужно предоставить Раде отчет о результатах расследования", — говорит Кузьмин.

Нардеп считает, что провальная организация работы комиссии может не только пагубно сказаться на внутреполитической кухне, но и выйти боком на международной арене.

"Не сложно представить реакцию украинского и международного сообщества на такой позорный результат расследования дела "вагнеровцев". Комиссию обвинят в саботаже расследования и в умышленном сокрытии преступников, сорвавших спецоперацию по задержанию наемников. Такими преступниками прогнозируемо назовут руководителя Офиса Президента и самого Президента. Это может стать началом импичмента. Похоже, деятельность ТСК Безуглой будет расследовать уже другая Комиссия, созданная новой Радой", — добавил Ренат Кузьмин.

Украинский политик резюмировал, что в составе ТСК могут быть заинтересованные люди, которые будут делать все для того, чтобы преступники избежали уголовной ответственности за содеянное.





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