Святослав Олейник может оказаться причастным к присвоению государственной земли

По словам авторов журналистского расследования сайта Днепр.Главное, земли бывшего совхоза в Криничанском районе Днепропетровской области, где ранее существовал шелководческий совхоз "Щорский", могут подвергнуться рейдерскому захвату. Комплекс предприятия несколько лет назад был передан Днепропетровской ОГА Фонду госимущества, который в 2018 г. продал это имущество. А земля бывшего совхоза площадью 131 Га должна находиться в государственной собственности, и распоряжаться ей должно Госагентство по земельным ресурсам.



Святослав Олейник

Но по словам представителей "Днепр-главное", на нее нацелили свои взгляды представители областной прокуратуры, действия которых якобы всячески поощряет глава облсовета Святослав Олейник, а также замглавы Днепропетровской ОГА.

Также, журналисты обнаружили, что на данный момент областной прокуратурой руководит однокурсник Олейника — Сергей Бижко. А его подчиненный — прокурор отдела облпрокуратуры Евгений Борисович Ружанский — и "инициировал" выяснение обстоятельств приватизации имущества бывшего совхоза. Во все инстанции, в том числе — в Днепр ОГА, из прокуратуры идут от его имени запросы, возбуждаются уголовные дела.

Но авторы расследования предполагают, что причина активных действий прокуратуры кроется в том, что прямо по соседству с землей бывшего совхоза “Щорський” располагается земля агропредприятия, которым руководит отец прокурора Ружанского — Борис Владимирович, и пересмотр условий приватизации может оказаться для последнего очень выгодным.

Ранее "Комментарии" писали о том, что после провала на выборах глава Днепропетровской облрады Святослав Олейник хочет перейти к Батькивщине.

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