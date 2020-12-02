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После провала на выборах глава Днепропетровской облрады Святослав Олейник хочет перейти к Батькивщине - СМИ

Журналисты сообщают, что из партии "Слуга народа" Олейник может перейти в оппозицию

сегодня, 13:26
Автор:

Станислав Молчанов

Местные выборы показали, что глава Днепропетровской областной рады и первый номер "Слуги Народа" в регионе Святослав Олейник утратил влияние. Политик намерен оставить президентскую партию и перейти в оппозиционную "Батькивщину", пишет "Наше Місто".

После провала на выборах глава Днепропетровской облрады Святослав Олейник хочет перейти к Батькивщине - СМИ

"Учитывая, что выборы в Днепре и области Святослав Олейник "успешно" провалил, положение главы облсовета в данный момент весьма шаткое. Так, с одной стороны большинства в областном совете у Олейника больше нет. Переизбрать его на второй срок, — попросту некому. С другой стороны, о коррупционных скандалах, в которых якобы может быть замешан глава облсовета, решило вспомнить НАБУ", — пишут журналисты издания "Наше Місто".

По данным Telegram-канала "Легитимный", Святослав Олейник намерен вернуться в партию Юлии Тимошенко, которая находится в оппозиции к "Слуге Народа". Ранее Олейник дважды избирался от "Батькивщины" в Верховную Раду.

После провала на выборах глава Днепропетровской облрады Святослав Олейник хочет перейти к Батькивщине - СМИ - фото 2

"Наше Місто" напоминает, что оппонент Олейника мэр Днепра Борис Филатов набрал на выборах 80%, и глава облрады остался без большинства в местных органах власти. А сессию, назначенную им на 3 декабря, даже пришлось отменить.

"Ходит информация, что Олейник, понимая, что в правящей партии у него сейчас "скользкая ситуация", начал подготавливать запасной вариант с уходом к Юлии Владимировне Тимошенко. Перейти в оппозицию ему сейчас выгодно, потому что по данным нашего источника в НАБУ, хотят "штормить" Олейника, так как это часть стратегии в рамках борьбы с Коломойским, чьим ближайшим соратником Олейник является уже много лет. Ну, а о связи Тимошенко с Коломойским известно всем", — говорится в публикации издания "Наше Місто".

Ранее СМИ писали, что НАБУ и ГФС начали уголовные производства по факту сокрытия информации о доходах и имуществе. У гражданской жены Олейника Ирины Гуназы якобы обнаружили десятки земельных участков, домов, коммерческих фирм и другой собственности в Украине и Словакии.

Напомним, эксперты подвели итоги выборов в Украине.


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Источник: https://nashemisto.dp.ua/2020/11/30/skandalnyj-glava-oblsoveta-svjatoslav-olejnik-bezhit-ot-slug-naroda-k-timoshenko-legitimnyj/
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