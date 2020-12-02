После провала на выборах глава Днепропетровской облрады Святослав Олейник хочет перейти к Батькивщине - СМИ

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Станислав Молчанов
Местные выборы показали, что глава Днепропетровской областной рады и первый номер "Слуги Народа" в регионе Святослав Олейник утратил влияние. Политик намерен оставить президентскую партию и перейти в оппозиционную "Батькивщину", пишет "Наше Місто".
По данным Telegram-канала "Легитимный", Святослав Олейник намерен вернуться в партию Юлии Тимошенко, которая находится в оппозиции к "Слуге Народа". Ранее Олейник дважды избирался от "Батькивщины" в Верховную Раду.
"Наше Місто" напоминает, что оппонент Олейника мэр Днепра Борис Филатов набрал на выборах 80%, и глава облрады остался без большинства в местных органах власти. А сессию, назначенную им на 3 декабря, даже пришлось отменить.
Ранее СМИ писали, что НАБУ и ГФС начали уголовные производства по факту сокрытия информации о доходах и имуществе. У гражданской жены Олейника Ирины Гуназы якобы обнаружили десятки земельных участков, домов, коммерческих фирм и другой собственности в Украине и Словакии.
Напомним, эксперты подвели итоги выборов в Украине.
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