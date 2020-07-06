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Суд вынес наказание мужчине, предлагавшему за 200 тысяч долларов место в Кабмине

Суд избрал меру пресечение мужчине-коррупционеру

сегодня, 23:45
Автор:

Владимир Лавский
Суд вынес наказание мужчине, предлагавшему за 200 тысяч долларов место в Кабмине

В Волынской области суд арестовал мужчину, который за 200 тысяч долларов предлагал обещал должность в Кабинете министров Украины. Об этом сообщает УНИАН. 

Мера пресечения - арест с правом внесения заставы больше миллиона гривен. 

"В ходе следствия было выявлено, что фигурант за 200 тысяч долларов обещал гражданину Украины причислить его к закрытой и влиятельной группе власти и решить его вопрос должности в Кабинете министров Украины", - сообщают в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины. 

Как известно, третьего июля 2020 года, в одном из кафе Луцка представители полиции задержали одного из жителей города при получении денег. 

На данный момент подозреваемому сообщили о подозрении в криминальном правонарушении. Ему может угрожать до 12 лет заключения с конфискацией имущества. 

Как сообщали "Комментарии", ранее глава партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что в нынешней Верховной Раде при голосовании за отдельные законы суммы взяток доходят до 60 тысяч долларов


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