Стало известно, кто возглавил список топ-коррупционеров года

Нынешний глава министерства культуры Александр Ткаченко возглавив список топ-коррупционеров этого года. Об этом сообщают "Подробности", опираясь на результаты своего журналистского расследования.

Представители СМИ обнаружили, что Ткаченко имеет недвижимость на Трухановом острове, а именно — усадьба из нескольких жилых построек, хотя участок, по словам журналистов, был отведен под застройку. При чем об этой собственности в декларации чиновника ничего не сказано.

Кроме того, "Подробности" обнаружили, что во время передачи Одесской киностудии в частную собственность, половину прав на владение предприятия, получила компания, связанная с Александром Ткаченко.

Журналисты считают, что по причине того, что Одесская киностудия является владельцем площади земли размером в 5 гектарами, а ее цена является самой высокой в Одессе, то Ткаченко со вторым владельцем киностудии, хозяином киевской строительной компании Андреем Вавришем начнут застраивать местность, а не заниматься киноискусством.

Ранее "Комментарии" писали о том, что Ирина Венедиктова, комментируя продвижение расследования по дела о хищении денег банка "Финансы и Кредит", рассказала все, что думает об украинских олигархических кругах. Об этом Генпрокурор написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, портал рассказывал о том, что по информации украинских СМИ, Национальное антикоррупционное агентство публично обвинило генпрокурора Ирину Венедиктову в покрывании коррупционеров и давлении на следствие. Так, стало известно, что по информации НАБУ, 1 декабря Венедиктова без изучения материалов уголовного дела и правовых оснований изменила процессуальных руководителей в ведении уголовного дела о незаконном завладении 81 миллиона гривен, принадлежащих Нацгвардии. Сегодня СМИ сообщили, что представители ведомства хотели вручить подозрение по этому делу заместителю главы ОП Олегу Татарову.





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