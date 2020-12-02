НАБУ публично обвинило генпрокурора в покрытии коррупционеров и давлении на следствие

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Дмитрий Симоненко
По информации украинских СМИ, Национальное антикоррупционное агентство публично обвинило генпрокурора Ирину Венедиктову в покрывании коррупционеров и давлении на следствие. Так, стало известно, что по информации НАБУ, 1 декабря Венедиктова без изучения материалов уголовного дела и правовых оснований изменила процессуальных руководителей в ведении уголовного дела о незаконном завладении 81 миллиона гривен, принадлежащих Нацгвардии. Сегодня СМИ сообщили, что представители ведомства хотели вручить подозрение по этому делу заместителю главы ОП Олегу Татарову.
В агентстве заявили, что это не первый случай такого давления на следствие. Это касается и других громких дел, среди которых получение взятки депутатом "Слуги народа" Александром Юрченко.
Сам Татаров уже заявил представителям СМИ, что вручение подозрения от НАБУ — слухи, распространяемые окружением главы НАБУ Артёма Сытника.
Также советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о том, что президент Владимир Зеленский и сотрудники его офиса живут по принципу невмешательства в действия правоохранительных органов. По словам Подоляка, Зеленский придерживается принципа никакого кумовства, т.е. если антикоррупционные органы докажут виновность, человек должен понести наказание.
Ранее "Комментарии" писали о том, что по словам СМИ, в Офисе президента считают, что Артем Сытник не имеет права возглавлять антикоррупционное ведомство государства.
Также порталу стало известно, что представители средств массовой создали сайт под названием Венедиктова.RU, на котором публикуют материалы, якобы связанные с её преступной деятельностью. Журналисты обвиняют ее в систематической коррупции, а также в связях с пророссийским политиком Андреем Портновым, который является близким соратником Януковича.
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