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Главная Новости Политика Скандалы НАБУ публично обвинило генпрокурора в покрытии коррупционеров и давлении на следствие
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НАБУ публично обвинило генпрокурора в покрытии коррупционеров и давлении на следствие

В ОП прокомментировали ситуацию

сегодня, 21:39
Автор:

Дмитрий Симоненко

По информации украинских СМИ, Национальное антикоррупционное агентство публично обвинило генпрокурора Ирину Венедиктову в покрывании коррупционеров и давлении на следствие. Так, стало известно, что по информации НАБУ, 1 декабря Венедиктова без изучения материалов уголовного дела и правовых оснований изменила процессуальных руководителей в ведении уголовного дела о незаконном завладении 81 миллиона гривен, принадлежащих Нацгвардии. Сегодня СМИ сообщили, что представители ведомства хотели вручить подозрение по этому делу заместителю главы ОП Олегу Татарову.

НАБУ публично обвинило генпрокурора в покрытии коррупционеров и давлении на следствие

В агентстве заявили, что это не первый случай такого давления на следствие. Это касается и других громких дел, среди которых получение взятки депутатом "Слуги народа" Александром Юрченко.

Сам Татаров уже заявил представителям СМИ, что вручение подозрения от НАБУ — слухи, распространяемые окружением главы НАБУ Артёма Сытника. 

Также советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о том, что президент Владимир Зеленский и сотрудники его офиса живут по принципу невмешательства в действия правоохранительных органов. По словам Подоляка, Зеленский придерживается принципа никакого кумовства, т.е. если антикоррупционные органы докажут виновность, человек должен понести наказание.

Ранее "Комментарии" писали о том, что по словам СМИ,  в Офисе президента считают, что Артем Сытник не имеет права возглавлять антикоррупционное ведомство государства.

Также порталу стало известно, что представители средств массовой  создали сайт под названием Венедиктова.RU, на котором публикуют материалы, якобы связанные с её преступной деятельностью. Журналисты обвиняют ее в систематической коррупции, а также в связях с пророссийским политиком Андреем Портновым, который является близким соратником Януковича. 



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Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/ofis-genprokurora-pereshkodzhaye-prytyagnennyu-vynnyh-do-vidpovidalnosti-u-spravi-nacgvardiyi?fbclid=IwAR1Ik70_SMyhZyNQLDumvASqhMLt2eLD_M-1z7Itf0WW44WHOaJJ-gUCiq8
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сегодня, 21:44

OBZ===organizacuia bor''bu so zlom/////////////////////////////////// 20:30 Избранный президент Молдовы призвала избирателей выйти на протест (BlackSeaNews)........XOROSHUI LIDER =DOSTALSIA= MOLDAVSKOMU NARODU===PREZIDENT MAIA SANDU===IARKII ANTIPUTINSKII LIDER AKTSENTIRUIUSHII VNIMANIE NA VREDONOSTNOSTI OLIGARXII===GLAVNOGO IDEINOGO VRAGA DEMOKRATICHESKOGO BESPRAVNOGO BOL''SHUNSTVA.......MOLDAVSKII LIDER SANDU DOLSHNA VZIAT'' BOL''SHUNSTVO MEST V NOVOM PARLAMENTE NACHAV RUKOVODIT'' PRAVIASHEI PARTIEI XOTIA V RAZVITOM DEM=OBSHESTVE PODOBNAIA KONSTRUKTSUIA UPRAVLENIIA NEDOPUSTIMA......GLAVNOE===ETO VUBROSIT'' PUTINISTOV IZ SISTEMU UPRAVLENIIA NOVOI MOLDOVU IDUSHEI K ISTINNOI DEMOKRATII==GUMANISTICHESKOI.......A PUT'' V BRIUSSEL'' UNICHTOSHEN PUTINUM MERKEL'' MAKRONOM TRAMPOM===ETO TRAGEDIIA I PROBLEMA KOTORUIU OBIAZATEL''NO RESHAT PROGRESSIVNUE LIUDI===MONOPOLIARNUI BRIUSSEL'' STANET VECHNOI DOBROI STOLITSEI CHELOVECHESTVA.......FASHUST PUTIN USHE DAVNO POLITICHESKI EKONOMICHESKI I DASHE KUL''TURNO V EVROSOIUZE NO ON UBIVAET LIUDEI I UNICHTOSHAET STRANU RESHUVSHUE SOZDAVAT'' EDINUI BRIUSSEL''SKII DEMOKRATICHESKII MIR.......PUTINISTU MERKELISTU MAKRONISTU SOZDALI BERLINSKOE FASHUSTKOE IMPERSKO=KOLONIAL''NOE SOOBSHESTVO POKALECHIV I IZURODOVAV ISTINNUI PROGRESS STANOVLENIIA BLAGORODNOI BRIUSSEL''SKOI CHELOVECHNOI UPRAVLENCHESKOI NADGOSUDARSTVENNOI ZAKONODATEL''NOI PARLAMENTSKOI BIUTSHETNOI MODELI..........========MOLDAVSKII NAROD===UDELIAITE BOL''SHE VREMENI EKONOMICHESKOI POLITIKE A POLITIKA TERRITORIAL''NO=NATSUONAL''NAIA VSEGDA PO LIUBOMU BUDET V =SPEKTRE= VASHEGO VNIMANIIA........I TOSHE SAMOE KASAETSIA UKRAINU KOTORAIA KAK I MOLDOVA DOLSHNA VSESTORONNE SOVERSHENSTVOVAT''SIA........PUTIN MERKEL'' MAKRON TRAMP NE XOTIAT RAZVIVAT'' SLAVIANSKII MIR GARMONICNNO I DEMOKRATICHNO===I ONI NE MOGUT===NESPOSOBNU ETO OSUSHESTVIT'' OPIRAIAAS'' NA DOKTRINU PARAZITICHESKOGO OLIGARXICHESKOGO PORABOSHENIIA CHELOVECHESTVA.......=======MAIA SANDU===PROGRESSIVNUI LIDER===MOLDAVSKII DEMOKRATICHESKII PREKRASNUI DOBRUI TSVETOK ZATAPTUVAEMUI SILAMI ABSOLIUTNOGO VSEPLANETARNOGO ZLA........

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