Ермак рассказал о выполнении минских соглашений: "Сделаем все"

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Гриниченко Дима
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак дал большой интервью, в котором затронул вопрос урегулирования войны на Донбассе. Чиновник рассказал о выполнении сторонами пунктов минских соглашений. Об этом он сообщил в интервью на канале "Украина 24".
Фото: ОП
Ермак отметил, что договоренности, которые были подписаны в Минске, практически невозможно выполнить. Он сказал, что ему кажется, что их подписывали именно с этой целью. Однако заявил, что наша страна и президент Зеленский сделает все, чтобы следовать достигнутым договоренностям.
По словам Ермака, за шесть лет переговорам по минским соглашениям пока нет ожидаемых результатов. Он заявил о необходимости вносить правки в договоренности для того, чтобы перезапустить процесс.
Чиновник рассказал о том, что у нашей страны получилось кардинально изменить формат минского процесса и заручиться безоговорочной поддержкой со стороны немецких и французских партнеров.
Также Ермак отметил, что несмотря на то, что войска РФ и боевики постоянно нарушают режим прекращения огня, он продолжается. Он сказал, что нельзя скрывать количество погибших и раненых, однако потери в сравнении с предыдущим годом ощутимо снизились.
Андрей Ермак возглавляет Офис Президента Украины с февраля 2020 года. До этого он был помощником президента по международным вопросам и занимался обменом пленными и переговорами с Россией.
Он заменил на этой должности Андрея Богдана, который был адвокатом олигарха Игоря Коломойского и одним из двигателей президентской кампании Владимира Зеленского.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский встретился с моряками, которые были в плену.
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