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Создал проблемы и переложил на Раду: нардеп набросился на Зеленского из-за сделки по ресурсам

Первое соглашение - "рамочное", а реальный документ об ископаемых должен будет утвердить парламент

26 февраля 2025, 16:11
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Николай Лисицын

Президент Украины Владимир Зеленский пытается выйти из конфликтной ситуации вокруг соглашения о полезных ископаемых за счет Кабмина и Верховной Рады. Сам украинский лидер если и подпишет с президентом США Дональдом Трампом документ (как заявлял раньше), то это будет только рамочное соглашение, а реальный документ с обязательствами Украины перед США будет ратифицировать парламент — и возьмет на себя ответственность вместо Зеленского. Такое мнение выразил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает портал "Комментарии".

Создал проблемы и переложил на Раду: нардеп набросился на Зеленского из-за сделки по ресурсам

Зеленский подпишет с трампом просто меморандум, а ответственность за серьезный документ по ископаемым ляжет на Раду, указывает Гончаренко. Фото: Офис президента

Накануне шла речь о том, что Зеленский 28 февраля может приехать в Вашингтон, чтобы подписать документ с Трампом на уровне президентов. Однако Гончаренко обращает внимание, что от Украины рамочное соглашение будет подписывать первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, которая вела переговоры с США.

"Сделка очень рамочная, все детали в следующей сделке. Следующее соглашение должно ратифицировать Верховная Рада. Владимир Александрович поступил в своем стиле — придумал что-то ненужное, но мощное, дальше получили проблемы, героически из них выходим, дальше (Зеленский) несгибаемо перевел это все на Кабмин и Раду", — критикует президента Гончаренко.

Нардеп уже не раз подчеркивал, что идея "продать" Трампу украинские редкоземельные металлы (а теперь в списке и другие ресурсы) принадлежит именно Зеленскому и никому другому.

В рамочном соглашении есть и позитив, признает Гончаренко. Там нет цифр и не идет речь о якобы "долге" Украины за помощь, оказанную США. Нардеп считает, что признание обязательств Украины возмещать ранее оказанную помощь "открыло бы ящик Пандоры".

Как писал портал "Комментарии", премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Соединенные Штаты и Украина фактически согласовали окончательный вариант документа, получившего название "Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины". Также "Комментарии" публиковали полный текст соглашения по ископаемым, который оказался в распоряжении "Европейской правды". Сам Зеленский обратил внимание, что никаких сумм "долга" Украины в первом документе нет.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/45794
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