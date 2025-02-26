Шмигаль рассказал новые детали соглашения с США: какое главное условие Украины

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Slava Kot
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Соединенные Штаты и Украина фактически согласовали окончательный вариант документа, получившего название "Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины".
Соглашение США и Украины о полезных ископаемых
Денис Шмигаль в эфире национального телемарафона рассказал, что основным условием подписания соглашения о полезных ископаемых из США будут пункты о гарантиях безопасности.
Премьер-министр рассказал, что американская и украинская команды разработали фактически окончательный вариант документа.
Шмигаль указал, что будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины предполагает, что Украина и США на равных будут управлять этим фондом и наполнять его. По его словам, правительство Украины сегодня рассмотрит текст соглашения с США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Трампа, который сказал, что Зеленский проспал соглашение о полезных ископаемых.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали новое заявление о соглашении России и США о редкоземельных металлах.
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