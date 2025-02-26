Шмигаль рассказал новые детали соглашения с США: какое главное условие Украины

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Соединенные Штаты и Украина фактически согласовали окончательный вариант документа, получившего название "Соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины".

Соглашение США и Украины о полезных ископаемых

Денис Шмигаль в эфире национального телемарафона рассказал, что основным условием подписания соглашения о полезных ископаемых из США будут пункты о гарантиях безопасности.

"Это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности Украины. Мы не рассматриваем подписание каких-либо соглашений без гарантий безопасности", — сказал Шмигаль.

Премьер-министр рассказал, что американская и украинская команды разработали фактически окончательный вариант документа.

"В течение двух недель, интенсивно прорабатывая между правительствами США и Украины соглашение о нашем экономическом сотрудничестве, мы фактически выработали окончательный вариант. По состоянию на сегодняшний день это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления Украины"", — сказал Шмигаль.

Шмигаль указал, что будущее создание инвестиционного фонда для восстановления Украины предполагает, что Украина и США на равных будут управлять этим фондом и наполнять его. По его словам, правительство Украины сегодня рассмотрит текст соглашения с США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Трампа, который сказал, что Зеленский проспал соглашение о полезных ископаемых.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали новое заявление о соглашении России и США о редкоземельных металлах.