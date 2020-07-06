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Главная Новости Политика внешняя политика Украинская сторона рассказала, о чем на самом деле были переговоры в Берлине с Россией
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Украинская сторона рассказала, о чем на самом деле были переговоры в Берлине с Россией

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий развеял все слухи о требованиях России изменить Конституцию Украины

сегодня, 21:12
Автор:

Владимир Лавский
Украинская сторона рассказала, о чем на самом деле были переговоры в Берлине с Россией

Как сообщил Алексей Резников, во время трехсторонних переговоров с Россией в Берлине не было никаких требований или ультиматумов об изменении Конституции Украины. Об этом он сказал в интервью "Громадському радіо". 

"Это придуманная история. Слова ультиматум там в принципе не могло звучать в контексте тех переговоров, которые были в Берлине", - сообщил Резников. 

Также вице-премьер отметил главную цель данных встреч.

"Главная задача Минской трехсторонней контактной группы - это обсуждение правовых аспектов Минских соглашений. В том числе, речь идет о законах, которые у нас принято называть "об особом статусе Донбасса". Нынешний парламент их продлил до 31 декабря 2020 года, нам же надо найти оптимальные точки соприкосновения", - резюмировал Резников. 

Ранее эксперты оценили для издания "Комментарии" результаты встречи помощников глав государств "нормандского формата" в ракурсе урегулирования ситуации на Донбассе.

Встреча состоялась в Берлине 3 июля. С украинской стороны присутствовали вице-премьер-министр, глава делегации Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. 


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